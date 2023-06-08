تقديرات.. واشنطن تسعى لربط التطبيع مع السعوديّة بالنوويّ الإيراني

تشير تقديرات عِبرية إلى أن الولايات المتحدة، تسعى لربط تطبيع العلاقات الإسرائيلية - السعودية، والذي تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى تحقيقه؛ بالاتفاق النوويّ مع إيران.

وأوردت "القناة الإسرائيلية 12"، في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، أن "نقاشات جرت في الأسابيع الأخيرة في النظام السياسي بشأن العلاقة المحتملة بين اقتراب واشنطن من العودة للاتفاق النووي مع طهران، ومحادثات التطبيع مع السعودية، التي تتوسّط فيها الولايات المتحدة".

وذكر التقرير أن "الخشية في (إسرائيل)، كما تمّ التعبير عنها في عدة مناقشات، مؤخرًا، هي أن تشترط إدارة بايدن بشكل واضح أو رمزيّ"؛ ألا تعترض الأولى على اتفاق محتمل مع إيران، مقابل دفع التطبيع بين (تل أبيب) والرياض".

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وأوضح أن "الأميركيين، قد يطالبون (إسرائيل) بعدم الشروع في حملة نزع شرعيّة، ضد الاتفاق النووي مع إيران"، إذا ما تمّ التوصل إليه.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين لدى الاحتلال، وصفهم برفيعي المستوى، من دون أن يسمّهم، القول: "لن نسمح بمثل هذا الشرط"، ملفتين إلى أنه: "إذا كانت الصفقة (تنص على تطبيع العلاقات مع) السعودية، مقابل تخفيف معارضة الاتفاق النوويّ، فإن (إسرائيل) تفضّل عدم وجود اتفاق، ولا تطبيع مع السعودية".

وذكر التقرير أن "التطبيع مع السعودية، يبدو بعيدا جدًا اليوم"، لافتا إلى "العديد من العقبات التي تجعل مثل هذه الخطوة السياسية صعبة". وأضاف أن "الطريق إلى الرياض يمرّ عبر واشنطن، ويجب أن يأتي بتسويات إسرائيليّة".

المصدر / فلسطين أون لاين