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الفيضانات تغمر 600 كيلومتر بعد تدمير سد كاخوفكا بأوكرانيا

08 يونيو 2023 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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الفيضانات تغمر 600 كيلومتر بعد تدمير سد كاخوفكا كييف

غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا، منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يسيطر عليها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني، اليوم الخميس.

وقال حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، على وسائل التواصل الاجتماعي: "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون، و32 % في الضفة اليمنى و68 % في الضفة اليسرى"، موضحاً أنّ متوسط منسوب الفيضانات بلغ 5.61 أمتار، وأنّه ورغم الخطر والقصف الروسي المكثف، فإن عملية إخلاء المنطقة التي غمرتها المياه مستمرة.

وأكّد بروكودين، أن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا صعب جداً.

وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية،: "إنه تم إجلاء 1995 شخصاً من مناطق غمرتها الفيضانات من بينهم 103 أطفال"، كما وفر العديد من الأشخاص الآخرين بشكل مستقل.

وأوضحت أنه على الجانب الأوكراني من النهر، غمرت المياه 20 قرية و2629 منزلاً، وأغرقت الفيضانات جزءاً من العاصمة الإقليمية خيرسون.

المصدر / وكالات
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