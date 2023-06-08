"حماس": تفجير بيوت المقاومين سياسة فاشلة ستزيد شبابنا الثائر قوة وإصرارًا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أنّ الجريمة الإسرائيلية بتفجير وهدم بيوت الأسرى والمقاومين وآخرها تفجير منزل الأسير البطل إسلام فروخ في رام الله فجر اليوم، هي جريمة سترتد عليه، وستزيد شبابنا الثائر قوة وإصرارًا، وستشعل المقاومة في وجه هذا المحتل الفاشي المتغطرس.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها: "إننا إذ نشد على يد أبطال رام الله الذين تصدّوا الليلة لقوات الاحتلال بكل بسالة، فإننا نؤكد للاحتلال أنّ جرائمه لن تنجح في إرهاب شعبنا والنيل من عزيمته، وأنّ أبطال شعبنا الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وبينهم الأسير البطل فروخ، يعرفون طريق الحق والقوة وردع المحتل ومستوطنيه".

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ودعت أهلنا في فلسطين المحتلة وخارجها لإظهار كل معاني الدعم والمساندة للصامدين الذين يستهدفهم الاحتلال بهدم بيوتهم وممتلكاتهم، فلحمتنا وتكاتفنا هما أقوى سلاح نواجه به هذا العدو الصهيوني الغاشم.

المصدر / فلسطين أون لاين