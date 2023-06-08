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هدم عزبة كبيرة في قرية دير حنا

08 يونيو 2023 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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هدم عزبة كبيرة في قرية دير حنا

هدمت آليات وجرافات "سلطة أراضي إسرائيل" بحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الخميس، عزبة كبيرة في قرية دير حنا، في منطقة السهل.

وهدمت الآليات في البداية الجدار الإسمنتي حول العزبة بالقرية الجليلية، شمالي فلسطين المحتلة عام 48، فيما زعمت قوات الاحتلال أنّ قواتها "تحرزت على أسلحة وجدت داخل المزرعة"، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المكان.

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ويدور الحديث عن بناء العزبة خارج الخط الأزرق في قرية دير حنا، في المنطقة الواقعة في كروم الزيتون بين قرية دير حنا ومدينة عرابة البطوف.

وتقول شرطة الاحتلال إنها "تواجدت، اليوم، بالقرب من دير حنا من أجل توفير الحماية خلال هدم مبنى غير قانوني، وعُثر في المكان على سلاح وكلاب مهملة، وتم اعتقال 6 أشخاص".

المصدر / فلسطين أون لاين
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