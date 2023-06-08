لجان المقاومة: القائد أبو سمهدانة علامة فارقة في مسيرة المقاومة

أكد مسؤول الإعلام في لجان المقاومة، محمد البريم، اليوم الخميس، أن الشهيد جمال أبو سمهدانة يعد علامة فارقة في مسيرة الجهاد والمقاومة.

وأوضح في بيان وصل " " أن أبو سمهدانه وضع أسسًا لجيل فلسطيني لا يعرف التراجع أو الاستسلام، مؤمنًا بأن المواجهة المفتوحة مع العدو الإسرائيلي هي السبيل لتحرير الأرض والمقدسات.

وقال البريم: "إن الشيخ كان مؤمنًا بمفهوم المقاومة الموحدة وترابط وتكامل كافة ساحات وجبهات المواجهة مع العدو الصهيوني في إطار وحدة الشعب الفلسطيني وكافة مكونات الأمة وأن العدو الصهيوني يشكل خطرًا كبيرًا ليس على الشعب الفلسطيني فقط وإنما على الشعوب العربية والإسلامية كلها".

وأضاف: "إن العمليات الفدائية والوحدة الميدانية التي عبدت بدم الشهداء الأطهار في ميدان القتال والمواجهة مع العدو الصهيوني كانت أحد اهم الركائز التي رسخها القائد جمال أبو سمهدانة بين كافة الأذرع والفصائل الفلسطينية المقاومة"

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ونبه البريم أن القائد جمال أبو سمهدانة رسخ أحد الركائز الأساسية، وهي العمليات الفدائية والوحدة الميدانية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية المقاومة، والتي استشهد فيها العديد من الشهداء الأبطال.

وأشار إلى أن أن شخصية الشهيد لا تزال تلهم وتكون نموذجًا يحتذى به لدى الشباب الفلسطيني الثائر، الذي يسعى لتحرير أرضه ومقدساته من قبضة العدو الإسرائيلي.

ويصادف اليوم ذكرى اغتيال القائد جمال أبو سمهدانة، أمين عام لجان المقاومة الشعبية "ألوية صلاح الدين"، الذي استشهد في قصف إسرائيلي على منزله في رفح، ويعتبر الشهيد جمال أبو سمهدانة واحدًا من أبرز مقاتلي الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين