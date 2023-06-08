تفاوت آراء طلبة التوجيهي نحو الورقة الثانية من امتحان اللغة العربية

تفاوتت آراء طلبة الثانوية العامة التوجيهي 2023، اليوم الخميس، تجاه امتحان الورقة الثانية من مادة اللغة العربية.

بعض الطلبة رأى أنّ الورقة الثانية من امتحان اللغة العربية "صعب"، وآخرون رأوا أنه "متوسط" وبحاجة للوقت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، اليوم الأربعاء، بمشاركة 87,817 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الوطن بالضفة والقطاع.

ورصد موقع " " آراء الطلبة في محافظة غزة في امتحان اللغة العربية الورقة الثانية يستعرضه في الفيديو الآتي:

المصدر / فلسطين أون لاين