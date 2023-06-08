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مطلوب منسق تسويق للعمل في شركة الصافي بمدينة غزة

08 يونيو 2023 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة منسق تسويق حسب البيانات التالية:

- المسمى الوظيفي: منسق تسويق

- المكان : قطاع غزة.

 المهام الوظيفية:

- كتابة المحتوى لجميع الأنشطة التسويقية.

- إدارة حسابات التواصل الاجتماعي للشركة على جميع المنصات (نشر، رسائل، تعليقات)

- انشاء وإدارة الحملات الاعلانية على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة حسب السياسات والإجراءات المعتمدة.

- تنفيذ الفعاليات التسويقية ضمن الخطة الشهرية وحسب تعليمات مدير التسويق.

- متابعة المساحات الاعلانية في نقاط البيع وتجديد مطبوعاتها.

- الالتزام بسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الشركة وضمنها مدونة السلوك.

-  المؤهلات والمهارات المطلوبة:

- حاصل على مؤهل علمي في مجال التخصص لا يقل عن دبلوم

- المعرفة المسبقة في Google Ads    .

- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة

- يفضل من لديه خبرة في أعمال سابقة

- الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل

- الجودة والدقة في الأداء

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/6Lyiu4CVPaHNQGPUA

- نظام الدوام: دوام مكتبي كامل 8 ساعات يوميا

- آخر موعد لتقديم الطلبات هو مساء يوم الثلاثاء الموافق 13-06-2023م

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