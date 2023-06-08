مطلوب منسق تسويق للعمل في شركة الصافي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة منسق تسويق حسب البيانات التالية:
- المسمى الوظيفي: منسق تسويق
- المكان : قطاع غزة.
المهام الوظيفية:
- كتابة المحتوى لجميع الأنشطة التسويقية.
- إدارة حسابات التواصل الاجتماعي للشركة على جميع المنصات (نشر، رسائل، تعليقات)
- انشاء وإدارة الحملات الاعلانية على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة حسب السياسات والإجراءات المعتمدة.
- تنفيذ الفعاليات التسويقية ضمن الخطة الشهرية وحسب تعليمات مدير التسويق.
- متابعة المساحات الاعلانية في نقاط البيع وتجديد مطبوعاتها.
- الالتزام بسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الشركة وضمنها مدونة السلوك.
- المؤهلات والمهارات المطلوبة:
- حاصل على مؤهل علمي في مجال التخصص لا يقل عن دبلوم
- المعرفة المسبقة في Google Ads .
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة
- يفضل من لديه خبرة في أعمال سابقة
- الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل
- الجودة والدقة في الأداء
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/6Lyiu4CVPaHNQGPUA
- نظام الدوام: دوام مكتبي كامل 8 ساعات يوميا
- آخر موعد لتقديم الطلبات هو مساء يوم الثلاثاء الموافق 13-06-2023م