مطلوب منسق تسويق للعمل في شركة الصافي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الصــافي للتجارة والاستثمار المحدودة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة منسق تسويق حسب البيانات التالية:

- المسمى الوظيفي: منسق تسويق

- المكان : قطاع غزة.

المهام الوظيفية:

- كتابة المحتوى لجميع الأنشطة التسويقية.

- إدارة حسابات التواصل الاجتماعي للشركة على جميع المنصات (نشر، رسائل، تعليقات)

- انشاء وإدارة الحملات الاعلانية على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة حسب السياسات والإجراءات المعتمدة.

- تنفيذ الفعاليات التسويقية ضمن الخطة الشهرية وحسب تعليمات مدير التسويق.

- متابعة المساحات الاعلانية في نقاط البيع وتجديد مطبوعاتها.

- الالتزام بسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الشركة وضمنها مدونة السلوك.

- المؤهلات والمهارات المطلوبة:

- حاصل على مؤهل علمي في مجال التخصص لا يقل عن دبلوم

- المعرفة المسبقة في Google Ads .

- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة

- يفضل من لديه خبرة في أعمال سابقة

- الالتزام بمواعيد العمل ولديه القدرة على تحمل ضغط العمل

- الجودة والدقة في الأداء

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/6Lyiu4CVPaHNQGPUA

- نظام الدوام: دوام مكتبي كامل 8 ساعات يوميا

- آخر موعد لتقديم الطلبات هو مساء يوم الثلاثاء الموافق 13-06-2023م