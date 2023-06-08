وظائف شاغرة في شركة تايتل ميديا Tital Media للدعاية والإعلان

إعلان توظيف صادر عن شركة تايتل ميديا Tital Media للدعاية والإعلان بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين من كلا الجنسين ذوي الخبرة للعمل في قسم التسويق الإلكتروني.

- العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة".

- خدمات الشركة المطلوب التسويق لها:

1- تصاميم سوشيال ميديا.

2- فيديوهات موشن جرافيك.

3- كتابة محتوى احترافي.

4- إعلانات ممولة.

5- زيادة عدد المتابعين.

6- إدارة الصفحات التجارية.

7- عمل صفحة ويب.

ملاحظات:

- يجب أن تكون المتقدمة ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق.

- العمل للجنسين.

- يتم الاتفاق على نظام الراتب عند المقابلة.

- يفضل أن يكون المتقدم من مدينة غزة.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا ).

- العنوان / غزة -شارع الجامعات الرئيسي -مجمع الرؤيا التجاري - الطابق 11.