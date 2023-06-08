وظائف شاغرة في جامعة الأقصى بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الاقصى بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لعدد من الوظائف الإدارية على بند العقد الداخلي وفق التخصصات والشروط والمؤهلات والخبرات التالية:

أولًا: وظيفة مبرمج صفحات إلكترونية

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد جدًّا.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال برمجة الصفحات الإلكترونية.

- معرفة في التعامل مع قواعد البيانات.

- معرفة في المجالات الآتية:

- HTML/CSS .

- JS/JQUERY .

- يفضل من لديه معرفة في أحد المجالات الآتية:

- ASP.NET Core/MVC .

- PHP Laravel .

- API .

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في إنجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- القيام بأيّ مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغًا وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

ثانياً: مصمم تطبيقات إلكترونية

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد جدًّا.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- معرفة جيدة للـ Front End يشمل HTML/CSS/JS/JQUERY

- معرفة جيدة في UI/UX

-معرفة جيدة في برامج الرسومات Adobe XD, Figma, Illustrator Photoshop

- يفضل من لديه معرفة جيدة في مجال البرمجة لأحد لغات الويب مثل (PHP, Asp.Net) وإطارات العمل المتعلقة بها.

- تخطيط وتصميم تطبيقات وتقارير الويب والهاتف المحمول وسطح المكتب

- إنشاء صفحات ويب مرنة الاستخدام من خلال لغات البرمجة المتنوعة

- بناء وتصميم نماذج أولية عالية الجودة

- تصميم رسومات وعناصر مرئية عالية الجودة

- إضافة التحسينات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة

- تحسين تطبيقات الويب بشكل مستمر.

- الحصول على تغذية راجعة من المستخدمين بشأن صفحة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في انجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغ وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

ثالثاً: وظيفة مبرمج قواعد بيانات

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد جدا.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال برمجة قواعد البيانات.

- يفضل من لديه خبرة في إدارة قواعد البيانات وتحليل الأنظمة

- يفضل من لديه معرفة في برمجة أوراكل (SQL – PL/SQL)

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في انجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغ وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

رابعاً: وظيفة فني صيانة حاسوب وشبكات

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة دبلوم "سنتين" تخصص (صيانة حاسوب، شبكات حاسوب)، أو أي تخصص ذو علاقة من جامعة معترف فيها ، على أن لا يقل تقديره عن "جيد جدًّا"

- حاصل على الامتحان الشامل بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

- لديه خبرة عملية في مجال صيانة الحاسوب وتمديد وصيانة الشبكات لا تقل عن عامين.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- يفضل من لديه دورات في CCNA / Netwok+ /A+ أو دورات ذو العلاقة.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في إنجاز المهام المطلوبة.

- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغ وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

ملاحظات هامة:

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم عقد امتحان تحريري/عملي أو مقابلة شخصية أو الجمع بينهما، بحيث سيتم الإعلان عن المواعيد لذلك بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

طريقة التسجيل:

- على من يرغب ويجد في نفسة الكفاءة وتتوافر فيه الشروط الواردة مراجعة دائرة شئون الموظفين بمقر الجامعة بغزة، مبنى القدس، الدور الأول من الساعة 9:00ص حتى 2:00م باستثناء يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، وذلك لتعبئة طلب التوظيف (المرفق) وإرفاق ما يلي :

1- طلب التوظيف ويمكنكم تحميله من خلال الضغط ( هنا )

2 - السيرة الذاتية.

3- صورة شخصية حديثة.

4- صورة عن شهادة الثانوية العامة.

5- صور عن الشهادات الجامعية.

6- صورة عن معادلة المؤهل للمؤهلات الصادرة من الجامعات الأجنبية.

7- صور عن الشهادات والدورات.

8- صورة عن الخبرات العملية المطلوبة وفق شروط الإعلان.

9- صورة عن بطاقة الهوية.

- ملاحظة / آخر موعد للتقديم يوم الخميس (22/06/2023) الساعة الواحدة من بعد الظهر.