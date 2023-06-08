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وظائف شاغرة في جامعة الأقصى بقطاع غزة

08 يونيو 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جامعة الاقصى بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لعدد من الوظائف الإدارية على بند العقد الداخلي وفق التخصصات والشروط والمؤهلات والخبرات التالية:

أولًا: وظيفة مبرمج صفحات إلكترونية

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات)  أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد جدًّا.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال برمجة الصفحات الإلكترونية.

- معرفة في التعامل مع قواعد البيانات.

- معرفة في المجالات الآتية:

- HTML/CSS       .

- JS/JQUERY      .

- يفضل من لديه معرفة في أحد المجالات الآتية:

- ASP.NET Core/MVC    .

- PHP Laravel      .

- API        .

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في إنجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

-  القيام بأيّ مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغًا وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

ثانياً:  مصمم تطبيقات إلكترونية

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات)  أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد جدًّا.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- معرفة جيدة للـ Front End يشمل  HTML/CSS/JS/JQUERY

- معرفة جيدة في UI/UX 

 -معرفة جيدة في برامج الرسومات Adobe XD, Figma, Illustrator Photoshop

- يفضل من لديه  معرفة جيدة في مجال البرمجة لأحد لغات الويب مثل (PHP, Asp.Net) وإطارات العمل المتعلقة بها.

-  تخطيط وتصميم تطبيقات وتقارير الويب والهاتف المحمول وسطح المكتب

 - إنشاء صفحات ويب مرنة الاستخدام من خلال لغات البرمجة المتنوعة

 - بناء وتصميم نماذج أولية عالية الجودة

 - تصميم رسومات وعناصر مرئية عالية الجودة

 - إضافة التحسينات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة

 - تحسين تطبيقات الويب بشكل مستمر.

 - الحصول على تغذية راجعة من المستخدمين بشأن صفحة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في انجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية

-  القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغ وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

ثالثاً:  وظيفة  مبرمج قواعد بيانات

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس (هندسة حاسوب، علوم حاسوب، تكنولوجيا المعلومات) أو أي تخصص ذو علاقة، من جامعة معترف فيها، على أن لا يقل تقديره عن جيد جدا.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- يفضل من لديه دورات تدريبية في مجال برمجة قواعد البيانات.

- يفضل من لديه خبرة في إدارة قواعد البيانات وتحليل الأنظمة

- يفضل من لديه معرفة في برمجة أوراكل (SQL – PL/SQL)

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في انجاز المهام المطلوبة.

- الإلمام والمعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

-  القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغ وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

رابعاً: وظيفة فني صيانة حاسوب وشبكات

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة دبلوم "سنتين" تخصص (صيانة حاسوب، شبكات حاسوب)، أو أي تخصص ذو علاقة من جامعة معترف فيها ، على أن لا يقل تقديره عن "جيد جدًّا"

- حاصل على الامتحان الشامل بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

- لديه خبرة عملية في مجال صيانة الحاسوب وتمديد وصيانة الشبكات لا تقل عن عامين.

- يفضل من لديه خبرة عملية.

- يفضل من لديه دورات في CCNA / Netwok+ /A+  أو دورات ذو العلاقة.

- إجادة استخدام برامج الحاسوب المكتبية وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

- قدرة فكرية عالية وقدر مميز من الابتكار والمبادرة والدقة وحرية تصرف يحدد قدرها من السلطات المختصة.

- مهارات اتصال عالية ودرجة عالية من المرونة ومهارات شخصية قوية.

- الإلمام بالعمل المؤسسي والعمل ضمن الفريق وتحت الضغط وظروف وأوقات عمل مختلفة والسرعة في إنجاز المهام المطلوبة.

-  القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

- أن يكون المتقدم متفرغ وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى.

ملاحظات هامة:

- سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

- سيتم عقد امتحان تحريري/عملي أو مقابلة شخصية أو الجمع بينهما، بحيث سيتم الإعلان عن المواعيد لذلك بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

طريقة التسجيل:

- على من يرغب ويجد في نفسة الكفاءة وتتوافر فيه الشروط الواردة مراجعة دائرة شئون الموظفين بمقر الجامعة بغزة، مبنى القدس، الدور الأول من الساعة 9:00ص حتى 2:00م باستثناء يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، وذلك لتعبئة طلب التوظيف (المرفق) وإرفاق ما يلي :

1- طلب التوظيف ويمكنكم تحميله من خلال الضغط  ( هنا )

2 - السيرة الذاتية.

3- صورة شخصية حديثة.

4- صورة عن شهادة الثانوية العامة.

5- صور عن الشهادات الجامعية.

6- صورة عن معادلة المؤهل للمؤهلات الصادرة من الجامعات الأجنبية.

7- صور عن الشهادات والدورات.

8- صورة عن الخبرات العملية المطلوبة وفق شروط الإعلان.

9- صورة عن بطاقة الهوية.

- ملاحظة / آخر موعد للتقديم يوم الخميس (22/06/2023) الساعة الواحدة من بعد الظهر.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
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