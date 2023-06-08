وظيفة شاغرة في الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال

إعلان توظيف صادر عن الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال، تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة موزع بريد (ميداني) وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: موزع بريد (ميداني).

- المكان: محافظة غزة.

المؤهلات الوظيفية:

1. ثانوية عامة كحد أدني.

.2. أن يكون عمر المتقدم 18 سنة حتى 27 سنة.

3. معرفة المناطق والعناوين.

4. تفضل الخبرة في مجال التوزيع بشكل عام.

5. مهارة عالية في الاتصال والتواصل الفعال.

6. حسن السلوك والمظهر.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تقديم طلب وظيفة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/LsAjYkCG5LcaefuDA

- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 13/06/2023

- عنوان الشركة : مدينة غزة - الرمال - شارع الوحدة - عمارة نابلس - بالقرب من معهد الأمل للأيتام.