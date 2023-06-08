تفاصيل صادمة لمقتل فتاة على يد شقيقها بسبب "خبز الإفطار"

في تفاصيل صادمة، كشف النقاب عنها، قتلت فتاة تبلغ من العمر (15 عامًا)، على يد شقيقها، في العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن هاجمها بمنجل استله من إحدى غرف المنزل، عقب مشادة كلامية وقعت بينهما.

وكشف قرار محكمة التمييز في تفاصيله، أن سوء تفاهم حصل بين المغدورة وشقيقها المتهم، كونها أحضرت له طعام الإفطار دون خبز، وعلى إثر ذلك صفع المتهم المغدورة على وجهها وشد شعرها.

منجل الحصاد

وبحسب القرار، توجه المتهم إلى إحدى غرف المنزل، وأحضر المنجل الذي تستخدمه عائلته في الحصاد، في الوقت الذي حاولت شقيقته الثانية (الشاهدة بالقضية) بمحاولة منعه من ضرب شقيقتها المغدورة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

وبعد ذلك، هاجم المتهم شقيقته المغدورة التي أمسكت "بغطاء" من أجل حماية نفسها إلا أنه انهال عليها ضربا بالمنجل، ما أدى إلى إصابات متفرقة بجسدها حتى سقطت على الأرض.

شقيقة المغدورة الشاهدة تمكنت من أخذ المنجل من يد شقيقها المتهم، وطلبت الدفاع المدني الذي نقل المغدورة إلى المستشفى في حالة غيبوبة.

توقف القلب

والفتاة المغدورة توقف قلبها، وأجري إنعاش قلبي لها ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، مع بتر الطرف السفلي للساق، قبل وفاتها لاحقا.

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية القتل القصد، والحكم عليه الوضع بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

وقررت محكمة التمييز" نقض القرار المميز من حيث العقوبة لكون والد المغدورة المتوفى كان قد أسقط حقه الشخصي عن ابنه المتهم في حجة إرث (الوصية) وتأييد القرار المميز من حيث الوقائع الجرمية والتطبيقات القانونية.

المصدر / وكالات