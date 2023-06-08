أجواء حارة وخماسينية.. حالة طقس اليوم الخميس ويوم غد الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تؤثر على البلاد، اليوم الخميس، كتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، حارا وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون فرصه ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ودافئا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أجواء خماسينية

وغدا الجمعة تسود أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

تحذير

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين يومي الخميس والجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين