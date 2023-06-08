فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران تكشف تفاصيل الهجوم على البرلمان الإيراني عام 2017

الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير إسلام فروخ

وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين

تجاوزت الـ63 ألف دولار.. مراهقة تنفق كل مدخرات أسرتها في أربعة أشهر!

اكتشاف علاج لاضطراب جلدي وراثي نادر

باحث مقدسي: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء في اعتداءاته على الأقصى

6 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله

واتساب يختبر خاصية جديدة لحل مشكلة جودة الصور

خريشة: تصاعد الاعتقالات السياسية يهدف لوأد المقاومة بالضفة ويضر بالنسيج المجتمعي

الأهلي يرد على طلب المكبر للاعبه محمد شبير

إيران تكشف تفاصيل الهجوم على البرلمان الإيراني عام 2017

08 يونيو 2023 . الساعة 07:00 بتوقيت القدس
...
الكشف عن هجوم البرلمان الإيراني

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأربعاء تفاصيل الهجوم الدامي الذي طال مبنى البرلمان الإيراني في الـ 7 من يونيو 2017، وأودى بحياة 17 مواطنا.
ونشرت الوكالة تقريرا يضم معلومات تكشف لأول مرة عن حيثيات الهجوم، الذي أظهر تورط مرافق أحد نواب البرلمان في الهجوم، وتخابره لصالح "مجاهدي خلق".

وأشار التقرير إلى أن المتهم زود تنظيم "مجاهدي خلق" بمعلومات دقيقة حول عدد الحراس لكل مدخل من مداخل البرلمان وطبيعتها وكيفية اقتحامها من قبل المسلحين، الذين زودوا بدورهم تنظيم "داعش" الإرهابي بها.

وأكد التقرير أن الهجوم تم بالتعاون بين تنظيمي "مجاهدي خلق" و"داعش" الذي تولى تنفيذ العملية في الميدان.

وقال المتهم، المعتقل حاليا لدى الأجهزة الأمنية في اعترافاته، إنه زود "مجاهدي خلق" بخريطة متكاملة للبرلمان "مجلس الشورى الإسلامي"، وعدما سألوه عن أفضل مدخل لتنفيذ العملية اقترح عليهم الدخول من باب المراجعين.

وبعد وقت قصير من تزويدهم بخرائط مداخل ومخارج البرلمان والمعلومات الخاصة بمستوى الحماية وعدد الحراس في كل باب، نفذ تنظيم "داعش" الهجوم على البرلمان مما أدى إلى مقتل 17 مواطنا وإصابة 22 آخرين.

 

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#طهران #الهجوم على البرلمان الإيراني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة