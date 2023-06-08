الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير إسلام فروخ

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، منزل عائلة الأسير المقدسي إسلام فروخ، في مدينة رام الله التحتا بالضفة الغربية المحتلة.

ووثّق الصحفيون مقاطع فيديو تُظهر لحظة اقتحام الاحتلال بجيبات وآليات عسكرية معززة مدينة رام الله في طريقه إلى منزل عائلة الأسير إسلام فروخ.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل، مقاطع فيديو جديدة تُظهر لحظة تفجير منزل عائلة الأسير "فروخ" وسط تكبيرات المواطنين، كردٍ شعبي رافض لممارسات الاحتلال.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت حكمًا جائرًا بحق الأسير إسلام فروخ، بدعوى تنفيذه تفجيراً قُتل فيه إسرائيليين في مدينة القدس بتاريخ ٢٣-١١-٢٠٢٢.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، البلدة القديمة من مدينة رام الله، تمهيدًا لهدم منزل الأسير إسلام فروخ.

اقرأ أيضا: محدث 6 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله



والأسير المهندس إسلام الفروخ (٢٦ عاما) يحمل الهوية المقدسية وتعيش عائلته في مدينة رام الله، وهو من مرابطي المسجد الأقصى المبارك، اعتقله الاحتلال بتهمة المسؤولية عن عملية تفجير ازدواجية لعبوات ناسفة في محطة حافلات بالقدس المحتلة في نوفمبر الماضي ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين، تعرض لتحقيق قاسٍ وما زال موقوفا بانتظار المحاكمة.



المصدر / فلسطين أون لاين