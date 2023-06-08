تجاوزت الـ63 ألف دولار.. مراهقة تنفق كل مدخرات أسرتها في أربعة أشهر!

قضت فتاة صينية تبلغ من العمر 13 عامًا على مدخرات أسرتها في أربعة أشهر فقط من خلال إنفاق 449500 يوان (63048.80 دولار أميركي)، على الألعاب عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع ndtv وجدت طالبة المدرسة الثانوية من مقاطعة خنان بوسط الصين بطاقة الخصم الخاصة بوالدتها في المنزل واستخدمتها لتمويل إدمانها على الألعاب.

وعندما لاحظت معلمة الفتاة أنها تقضي الكثير من الوقت على هاتفها في المدرسة، اشتبهت في أن المراهقة قد تكون مدمنة على ألعاب الدفع مقابل اللعب عبر الإنترنت.

وحذرت المعلمة، والدة الفتاة، التي قامت بفحص حسابها المصرفي وتوصلت إلى الاكتشاف الصادم، ولم يكن لدى والدتها وانغ سوى 0.5 يوان في حسابها.

وفي مقطع فيديو للحادث الذي انتشر على نطاق واسع في الصين، شوهدت المرأة البائسة وهي تعرض صفحات من كشوف الحسابات المصرفية التي توضح بالتفصيل المدفوعات الخاصة بألعاب الهاتف المحمول.

وعندما واجهت الوالدة الفتاة بشأن الإنفاق، اعترفت بأنها أنفقت 120 ألف يوان لشراء الألعاب، و 210 آلاف يوان للمشتريات داخل اللعبة.

كما أنفقت 100،000 يوان أخرى لشراء ألعاب لما لا يقل عن 10 من زملائها في الفصل.

وقالت الفتاة: “على الرغم من ترددي، دفعت عندما طلبوا مني ذلك مقابل ألعابهم”، مضيفة أنها كانت خائفة من طلب المساعدة من معلميها.

وادعت الفتاة أنها لا تعرف الكثير عن المال وأصوله، لذلك عندما صادفت بطاقة الخصم في المنزل، قامت فورا بتوصيلها بهاتفها.

وقامت الفتاة بحذف جميع سجلات معاملات ألعاب الهاتف المحمول على هاتفها الذكي.

وفقًا لتحليل جامعة ماكغيل 2022 لإدمان الهواتف الذكية، فإن غالبية المدمنين موجودون في الصين، تليها المملكة العربية السعودية وماليزيا.

المصدر / وكالات