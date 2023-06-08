6 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله

أصيب 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عقب اقتحام مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه وصل 6 إصابات إلى مجمع فلسطين الطبي جراء عدوان الاحتلال في رام الله، منها: 4 إصابات بالرصاص، وإصابتان طفيفتان جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، البلدة القديمة من مدينة رام الله، تمهيدًا لهدم منزل الأسير إسلام فروخ.

فيما اندلعت مواجهات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مدينة رام الله.

والأسير المهندس إسلام الفروخ (٢٦ عاما) يحمل الهوية المقدسية وتعيش عائلته في مدينة رام الله، وهو من مرابطي المسجد الأقصى المبارك، اعتقله الاحتلال بتهمة المسؤولية عن عملية تفجير ازدواجية لعبوات ناسفة في محطة حافلات بالقدس المحتلة في نوفمبر الماضي ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين، تعرض لتحقيق قاسٍ وما زال موقوفا بانتظار المحاكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين