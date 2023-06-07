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بالفيديو هجمات للمستوطنين شمال رام الله والاحتلال يواصل اغلاق مدخل المغير

07 يونيو 2023 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
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هاجمت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، الأهالي والمواطنين في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وتصدى الأهالي لهجوم المستوطنين ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل مكثف.

وأدى هجوم المستوطنين إلى احتراق جبل حراشا في المزرعة الغربية برام الله، فما انطلقت دعوات للتصدي ومساندة أهالي منطقة المزرعة الغربية.

وكثف المستوطنون من اعتداءاتهم على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، وسط دعوات للتصدي لهذه الانتهاكات ومواجهتها.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلَي قرية المغيّر الرئيسين، شرق رام الله بالضفة المحتلة، لليوم الـ24 على التوالي.

 وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتغلق قوات الاحتلال المدخلين الرئيسين للقرية، ما يتسبَّب بأزمة سير خانقة، وإعاقة لحياة المواطنين، إلى جانب منع المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية.

وتهدف قوات الاحتلال من هذا الحصار إلى تشكيل حماية للمستوطنين الذين ينتشرون في الأراضي المحيطة بها ويهاجمون المواطنين وممتلكاتهم.

وشهدت القرية خلال الأيام الماضية هجومًا للمستوطنين، أحرقوا خلاله سياراتٍ لمواطنين فيها، بحماية من قوات الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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