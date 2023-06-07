حفرة عميقة في باطن الأرض.. ما الذي تبحث عنه الصين؟

قرَّرت الصين حفر حفرة عميقة في صحراء تَكلامكان الغنية بالنفط، بإقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد، للوصول إلى طبقات الأرض الداخلية لدراستها واستغلالها.

ومن المتوقع أن يصل الحفر إلى أكثر من 10 آلاف متر في القشرة الأرضية، وأن تخترق أعمال الحفر 10 طبقات من الأرض للوصول إلى النظام الطباشيري، حيث الصخور التي يعود تاريخها إلى نحو 145 مليون سنة.

وحسب الصينيين، فإن المشروع سيسهم في تحديد الموارد المعدنية والطاقة، والمساعدة في تقييم مخاطر الكوارث البيئية، كالزلازل والبراكين.

وحفرة الصين هذه ليست الأولى، ففي عام 1970، أطلق الاتحاد السوفياتي مشروع حفر بئر كولا العظيم بمدينة زابوليارني في الشمال الغربي من الاتحاد.

وكان يهدف مشروع كولا الوصول إلى عمق 15 ألف متر تحت الأرض، لكنه توقف عند عمق 12 ألف متر عام 1989 بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 180 درجة مئوية.

أما عن نتائج الحفر، فقد اكتُشفت مكامن غنية بالذهب والألماس واستطاع العلماء تقدير عمر كوكب الأرض بـ1.5 مليار سنة.

كما تمَّ اكتشاف كميات ضخمة من غاز الميثان في أعماق الأرض، وعليه تمت إعادة النظر في نظرية المنشأ البيولوجي للنفط والغاز.

لكن -في المقابل- ظهرت مخاوف نظرية قبل الحفر من حدوث زلازل أو كوارث ناتجة عن العبث بالقشرة الأرضية، بل وحتى مخاوف من خروج أشباح أو شياطين، لكن كل هذه الفرضيات ثبت أنها غير صحيحة.

المصدر / الجزيرة نت