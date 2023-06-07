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أول خطوة للكتلة الإسلامية في جامعة القدس بعد الإفراج عن الطالب محمد الكسواني

07 يونيو 2023 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس اليوم الأربعاء عن فَك اعتصامها داخل أسوار الجامعة، بعد انتزاع حرية الطالب المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة محمد الكسواني.

وثمَّنت الكتلة الإسلامية ترابط الأطر الطلابية المناصرة للاعتصام، وجميع الشخصيات الوطنية والمؤسسات الحقوقية في جهودهم المبذولة.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أعلنت مساء الإثنين، عن دخولها في اعتصامٍ مفتوح داخل أسوار الجامعة، حتى الإفراج عن الطالب محمد الكسواني.

واعتقل وقائي السلطة في رام الله الطالب بجامعة القدس الكسواني، بعد الاتصال به وتبليغه بالحضور لمقر الجهاز في بيتونيا، لاستلام هاتفه المحمول والذي كان مصادراً لديهم.

يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بحق الطلبة الجامعيين في الضفة الغربية، وسط حرمان من التقدّم للاختبارات النهائية وتهديد لمستقبلهم التعليمي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، ملاحقة المواطنين والنشطاء واعتقالهم على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ونشاطهم النقابي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة القدس #الكتلة الإسلامية #الاعتقالات السياسية #محمد الكسواني

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