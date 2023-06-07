فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد بنزيمة.. الاتحاد السعودي يحسم صفقة كانتي

موعد حفل تقديم كريم بنزيمة لجماهير نادي الاتحاد

سجل غزة نظيف.. الهيئة المستقلة: 113 حالة اعتقال سياسي بالضفة منذ مطلع 2023

تشافي يقنع أحد لاعبي برشلونة بالرحيل

طالب بوقفها.. أبو كويك: الاعتقالات السياسية بالضفة مرفوضة ولا تخدم إلا الاحتلال

دي ماريا يرحل عن يوفنتوس ويقترب من الدوري السعودي

استدعاء السلطة لمسؤولي "أمان".. رسالة ترهيب وحماية للفاسدين

جبل المكبّر يُغري لاعب أهلي غزة بمبلغ مالي كبير

100 منظمة أمريكية تطلق حملة ضد "الفصل العنصري الإسرائيلي"

راعٍ لبناني يتصدَّى لجرافة إسرائيلية وهذا ما حصل معه

موعد حفل تقديم كريم بنزيمة لجماهير نادي الاتحاد

07 يونيو 2023 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
...
موعد حفل تقديم كريم بنزيمة لجماهير نادي الاتحاد

يستعد نادي اتحاد جدة السعودي، لتقديم مهاجم الفريق الجديد، النجم الفرنسي كريم بنزيما، لجماهير العميد، في حفل ضخم بعد انتقاله إلى الفريق في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام سعودية، فإن بنزيما سيتم تقديمه لاعبًا لاتحاد جدة، في حفل سيقام مساء غدٍ الخميس، بحضور المسؤولين عن الكرة السعودية وأنمار الحائلي رئيس النادي، وأمام حضور جماهيري من الممكن أن يصل إلى 65 ألف متفرج في ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث سيكون الدخول مجانًا للجماهير.

ومن المتوقع أن يتم نقل الحفل عبر العديد من المحطات التلفزيونية العالمية الكبرى، مثلما حدث في ليلة تقديم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.

وكان اتحاد جدة، قد أعلن ليلة الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الفرنسي قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حُر، بعدما قضى 14 عامًا مع النادي الملكي، وقرر عدم تمديد تعاقده مع المرينغي.

ووقع بنزيما على عقد مدته 3 سنوات، مع بطل دوري روشن السعودي، ليظل لاعبًا للاتحاد حتى 30 يونيو 2026، وسوف يرتدي القميص رقم (9) مع الفريق.

المصدر / فلسطين اونلاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#كريم بنزيمة #نادي الاتحاد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة