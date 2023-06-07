موعد حفل تقديم كريم بنزيمة لجماهير نادي الاتحاد

يستعد نادي اتحاد جدة السعودي، لتقديم مهاجم الفريق الجديد، النجم الفرنسي كريم بنزيما، لجماهير العميد، في حفل ضخم بعد انتقاله إلى الفريق في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام سعودية، فإن بنزيما سيتم تقديمه لاعبًا لاتحاد جدة، في حفل سيقام مساء غدٍ الخميس، بحضور المسؤولين عن الكرة السعودية وأنمار الحائلي رئيس النادي، وأمام حضور جماهيري من الممكن أن يصل إلى 65 ألف متفرج في ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث سيكون الدخول مجانًا للجماهير.



ومن المتوقع أن يتم نقل الحفل عبر العديد من المحطات التلفزيونية العالمية الكبرى، مثلما حدث في ليلة تقديم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.



وكان اتحاد جدة، قد أعلن ليلة الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الفرنسي قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حُر، بعدما قضى 14 عامًا مع النادي الملكي، وقرر عدم تمديد تعاقده مع المرينغي.



ووقع بنزيما على عقد مدته 3 سنوات، مع بطل دوري روشن السعودي، ليظل لاعبًا للاتحاد حتى 30 يونيو 2026، وسوف يرتدي القميص رقم (9) مع الفريق.

المصدر / فلسطين اونلاين