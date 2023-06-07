تشافي يقنع أحد لاعبي برشلونة بالرحيل

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن الإيفواري فرانك كيسي، وافق على الرحيل عن نادي برشلونة خلال هذا الصيف في حال وصول عرض جيد للنادي بخصوصه، وذلك بعد محادثات جمعته بالمدرب تشافي هيرنانديز، الذي شرح له وضع النادي وتمكن من إقناعه بتغيير موقفه.



وكان كيسي الذي انضم لبرشلونة العالم الماضي في صفقة انتقال لاعب حر، رافضًا لفكرة مغادرة النادي الكتالوني، في يونيو/ حزيران الجاري، بالرغم من أنه لم يحظَ بفرص كثيرة للمشاركة أساسيًا خلال الموسم الماضي 2022-23.



وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن كيسي بات على أعتاب الخروج من نادي برشلونة، مشيرة إلى أن إدارة الأخير تخطّط للاستفادة من مبلغ لن يقل عن 35 مليون يورو، من صفقة انتقال الدولي الإيفواري، حيث يندرج ذلك ضمن خطط النادي لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن محادثات جمعت مؤخرًا بين تشافي وكيسي، شرح من خلالها مدرب "البلوغرانا"، المشكلات والظروف التي أجبرت النادي على اتخاذ هذا القرار، حيث اقتنع كيسي بحجج المدرب، ووافق على قرار الرحيل.



وأشار ذات المصدر إلى أن كيسي لم يتلقَ أي عرض رسمي لحد الآن، ولكنه على رادار 3 أندية تسعى لضمه في يونيو الحالي، ويتعلَّق الأمر بكل من: إنتر ميلان الإيطالي وليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.



وفي حين تمكن تشافي إقناع كيسي بالرحيل، لا تزال قضيتا فيران توريس وأنسو فاتي تبدو أكثر تعقيدًا، حسب الصحيفة المدريدية، وذلك لأنهما لا يريدان مغادرة برشلونة، فضلًا عن امتلاكهما لعقود طويلة الأمد مع النادي.

المصدر / فلسطين اونلاين