طالب بوقفها.. أبو كويك: الاعتقالات السياسية بالضفة مرفوضة ولا تخدم إلا الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة التي تطال العشرات من أبناء شعبنا من النشطاء والمقاومين والمحرَّرين والنقابيين في الجامعات، جائرة ومرفوضة.

وأضاف أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أجهزة أمن السلطة تضاهي الاحتلال عندما تقتحم المنازل في ساعات متأخرة من الليل وعند ساعات الفجر الأولى.

وعبَّر عن رفضه جملة وتفصيلًا هذه الاعتقالات الجائرة التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطينية، وتضع وحدتنا الوطنية في مهب الريح وتعمل على خلخلة نسيجنا الاجتماعي.

وطالب السلطة وحكومة اشتية بالكف عن الممارسات، وقف هذه الاعتقالات الجائرة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون السلطة.

وشدَّد على أنه "لا ينبغي ولا يجب أن يعاني شعبنا من اعتقالات من الاحتلال ومن الأجهزة الأمنية"، معتبرًا أن هذه الاعتقالات والممارسات لا تخدم سوى الاحتلال وبرنامجه الأمني الذي يسعى لدفع شعبنا إلى الاستسلام ورفع الراية والرضى به والسكوت عن جرائمه.

وكما طالب قيادة حركة فتح بإعلاء صوتها وأن ترفض هذه الاعتقالات وتعمل على الإفراج عن كل المعتقلين فورًا.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، تصعيد انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية، والتي تطال الطلبة والناشطين والأسرى المحرَّرين، على خلفية آرائهم وتوجّهاتهم السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين