الكشف عن مخطط إسرائيلي خطير لتقسيم المسجد الأقصى

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن تقديم عضو كنيست عن حزب الليكود المتطرف خطة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت الصحيفة أن العضو المتطرف "عاميت هليفي" بدأ مؤخرا ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى.

وتنص الخطة على السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان للمستوطنين بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه.

وعلل هليفي سبب الحصول على قبة الصخرة بأن "الهيكل الأول والثاني موجود تحت قبة الصخرة"، على حد زعمه.

وتشمل الخطة أيضا السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة كما هو الحال اليوم، بالإضافة إلى إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى وإلغاء أي مكانة للأردن على الأماكن المقدسة.

المصدر / وكالات