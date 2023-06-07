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جبل المكبر يُغري لاعب أهلي غزة بمبلغ مالي كبير

07 يونيو 2023 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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محمد شبير
غزة / مؤمن الكحلوت:

أبدى نادي جبل المكبر رغبة كبيرة بضم اللاعب محمد شبير، مهاجم فريق النادي الأهلي الفلسطيني، للانضمام لصفوقه في الموسم القادم.

وقدم المكبر عرضا مالياً كبيراً لاقناع النادي الأهلي واللاعب شبير بالانتقال لصفوف النادي المقدسي، واستعد لدفع مبلغ 60 ألف شيكل، ما يعادل 17 ألف دولار في موسم واحد فقط.

وطلب الأهلي ثلثي المبلغ المذكور سابقا، للتنازل عن اللاعب ومنحه الفرصة للحاق ببطل دوري المحترفين بالضفة الغربية، حيث ما زالت المفاوضات جارية بين جميع الأطراف للتوصل لصيغة تفاهم وتوقيع العقد.

وظهر شبير بشكل لافت مع الأهلي الموسم الماضي، ونافس بقوة على لقب هداف المسابقة، واحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 16 هدفاً، كما تم اختياره لصفوف منتخب الكرة الشاطئية وشارك معه في بطولة كأس العرب مؤخراً.

عادت أندية الضفة الغربية لتوجّه بوصلتها نحو لاعبي قطاع غزة، للتعاقد مع المميزين منهم، بعد فترة انقطاع كبيرة والاهتمام بالتعاقد مع لاعبي الداخل المحتل عام 1948.

وتلقى عدد كبير من لاعبي غزة عروضًا من أندية دوري المحترفين ودوري الاحتراف الجزئي، بانتظار استصدار تصاريح تمكنهم من الوصول للضفة الغربية.

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#جبل المكبر #الأهلي الفلسطيني #محمد شبير

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