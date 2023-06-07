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100 منظمة أمريكية تطلق حملة ضد "الفصل العنصري الإسرائيلي"

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100 منظمة أمريكية تطلق حملة ضد "الفصل العنصري الإسرائيلي"

07 يونيو 2023 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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أطلقت 100 منظمة أمريكية، حملة تهدف لإنهاء دعم الولايات المتحدة للاحتلال الذي يدعم نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) .

وقال البيان التأسيسي لحملة "مجتمعات خالية من الفصل العنصري"، اليوم الأربعاء، إن "إطلاق الحملة جاء لبناء حركة في أمريكا الشمالية لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي، وأن الحملة تستمد الإلهام من الحركة المناهضة للفصل العنصري التي أطاحت بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

ودعا البيان، إلى بناء "مجتمعات خالية من الفصل العنصري ضمن المجتمعات الإيمانية ومجتمعات الضمير عبر الابتعاد عن أي دعم للفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والاستعمار الاستيطاني".

وأكد أن الشعب الفلسطيني واجه على مدى عقود، "استعمارًا واحتلالًا استيطانيًا إسرائيليًا تم فرضه من خلال أنظمة قانونية عنصرية وتمييزية، وعبر التهجير القسري، والحصار والقيود على الحركة، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان".

يذكر أن الانضمام للحملة متاح للأفراد والمجتمعات بعد الموافقة على تعهد الانضمام الذي يدعو إلى مجتمع خالٍ من الفصل العنصري والعمل على إنهاء كل أشكال الدعم لـ"نظام العنصري الإسرائيلي".

وجاءت هذه الحملة لحملة مشابهة، أُطلقت في الخامس والعشرين من تموز/يوليو من العام الماضي، في كندا، تحت عنوان "معًا ضد الفصل العنصري"، لتثقيف وتمكين الكنديين من المشاركة في الجهد لإنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #نظام الفصل العنصري #الأبارتهايد #منظمة أمريكية

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