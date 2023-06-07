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الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل بـ"مسافر يطا"

07 يونيو 2023 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم ثلاثة منازل في تجمّع "هريبة النبي" قرب قرية "منيزل بمسافر يطا"، جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت تجمّع "هريبة النبي" بمسافر يطا، وسلَّمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل، تعود ملكيتها للمواطنين عبد المحسن ومتعب وموسى رشيد، وتتراوح مساحتها بين 70-100 متر مربع، وجميعها مأهولة وتؤوي ما يقارب 20 فردًا.

يُذكر أن سلطات الاحتلال سمحت الخميس الماضي، بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة "مسافر يطا"، بعد أن صادقت ما تسمَّى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، على طرد السكان الفلسطينيين منها، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق النار الحي.

المصدر / وكالات
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#الخليل #الاحتلال #مسافر يطا

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