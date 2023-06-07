إطلاق نار قرب منزل رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية

تعرض منزل رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية الشيخ خيري اسكندر لإطلاق نار اليوم الأربعاء.

وقال خيري في تصريح لموقع "الجرمق": "إطلاق النار كان في الهواء وسط الشارع، وعلى ما يبدو هذه رسالة، مفادها أن تدخلي في قضايا الجريمة قد يوقعني في مصائب معينة".

وأضاف، "هذه الرسالة كانت في الهواء، مع الأسف الشديد هذا النوع من الأحداث المفهوم منها أنه حتى رجال الإصلاح قد يتعرضوا لمثل هذه الأحداث، مجتمعنا يفتقد للرجال المصلحين والصالحين وعندنا يوجد مثل هؤلاء الرجال نجد أن البعض لا يعجبه".

وتابع، "إذا كانت نتيجة قضية معينة غير مرضية لطرف، يتم تحميل المسؤولية لرجال الإصلاح، الإصلاح تنازل من الطرفين والرجل المصلح يحاول أن يقف بالمنتصف، لكن على ما يبدو البعض لا يريد أن يكون هناك رجال إصلاح في مجتمعنا".

وأردف، "لا يوجد أي إصابات أو أضرار، قضية إطلاق النار في الهواء مؤشر خطير وارتفاع في سلم العنف والإجرام في مجتمعنا".

وختم بالقول: "نحن في إفشاء السلام نستمر في طريقنا، أعلم أن الطريق وعر وصعب وطويل، لكن نحن مجبرون، يجب أن يبدأ الناس بإنقاذ هذا المجتمع من الكارثة الحقيقية التي هو فيها، نحن في مكان لا نحسد عليه، ونتمنى التوفيق حتى لا نصل إلى حالة يأس، ويدفع شعبنا وشبابنا الثمن".

المصدر / فلسطين أون لاين