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الاحتلال يهدد أسرى إداريين على خلفية قرار الإضراب عن الطعام

07 يونيو 2023 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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أكد نادي الأسير اليوم الأربعاء أنّ أجهزة الاحتلال بدأت باستدعاء مجموعة من الأسرى الإداريين وتهديد عدد منهم، على خلفية إعلان لجنة المعتقلين الإداريين قرار الإضراب عن الطعام في 18 حزيران الجاري.

وبيّن نادي الأسير، في بيان اليوم، أن الاحتلال يهدف إلى الضغط على المعتقلين لثنيهم عن الانخراط في الإضراب عن الطعام، كما تعمدت بث "وعود" لمجموعة منهم، في حال تراجعوا عن خطوة الإضراب، فلن يكون هناك أوامر جديدة بحقّهم.

ولفت إلى أن مخابرات الاحتلال وإلى جانب هذه الإجراءات، تواصل إصدار أوامر اعتقال إداريّ بذريعة وجود (ملف سرّي).

وذكّر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري بلغ أكثر من 1300 منذ مطلع العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الأسرى الإداريين

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