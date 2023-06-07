فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زوجة الأسير ناجح عاصي: سيخضع لعملية جراحية اليوم بعد تدهور وضعه الصحي

استدعاء السلطة لمسؤولي "أمان".. رسالة ترهيب وحماية للفاسدين

عقب اجتماعها الأسبوعي.. طالع قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة

169 عملاً مقاوماً في حوارة منذ بداية 2023

النائب زعارير: الاعتقالات السياسية ستعود على السلطة بمزيد من السخط الشعبي

"هيئة الأسرى" تُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير فلاح شحادة

مسؤولة بمكتب عباس تقف وراء الشكوى ضد "أمان".. من هي؟

فرنسا ترفض استقبال وزير مالية العدو "سموتريش"

"دراغمة" يدعو للتصدي للمشاريع الاستيطانية في الأغوار

مركز حقوقي: الاحتلال يصدر (1320) قرارًا إداريًّا خلال خمسة أشهر

زوجة الأسير ناجح عاصي: سيخضع لعملية جراحية اليوم بعد تدهور وضعه الصحي

07 يونيو 2023 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
...

أكدت زوجة الأسير القيادي في حركة حماس ناجح عاصي، أن زوجها سيخضع لعملية جراحية اليوم الأربعاء، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي داخل سجون الاحتلال.

وأفادت علياء عبد الصمد، بأن زوجها يعاني من نقص الدم في الجسم وقلة الوزن، وسيخضع اليوم لعملية جراحية في المعدة والقولون.

وأشارت إلى أن زوجها محكوم عليه بالسجن الإداري، وأمضى ما يزيد عن 8 سنوات في سجون الاحتلال، مشددة على أن اعتقاله الحالي له وقع خاص، حيث حدث معه نزيف متكرر للجهاز الهضمي.

وتابعت: "الجهاز العصبي للأسير ناجح دار عاصي يؤثر على الجهاز الهضمي، وذلك نتيجة للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال وعدم الإفراج عنه"، مشيرة إلى أن الاعتقال الإداري جائر، وأسرانا مقبلون على الإضراب عن الطعام حتى نيل مطالبهم.

ويقبع عاصي حالياً في سجن عوفر، وأمضى تسعة شهور قابلة للتجديد، ورفضت سلطات الاحتلال الاستئناف، رغم وضعه الصحي المتدهور.

يشار إلى أنّ عاصي تعرض للاعتقال قبل عامين، خلال حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال وطالت عدداً من قيادات حركة حماس وكوادرها، تزامناً مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #نابلس #ناجح عاصي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة