عقب اجتماعها الأسبوعي.. طالع قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاستها، اليوم الأربعاء، واطلعت على تقرير حول زيارة العمل التي يقوم بها حاليا رئيس متابعة العمل الحكومي لجمهورية مصر العربية.

واستمعت اللجنة لآخر مستجدات خروج حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج، الذين سيغادرون غزة الأسبوع القادم على أربعة أفواج.

وباركت انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وأشادت بالجهود الحكومية المبذولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، داعية بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين للامتحان هذا العام.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة معايير اللياقة الصحية والبدنية الخاصة بمنتسبي قوى الأمن.

توفير احتياجات تطوير مشروع النظام الإلكتروني المحوسب لوزارة العمل.

استملاك قطعة أرض بمنطقة الحكر في دير البلح، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بغرض إنشاء مدرسة ثانوية تخدم المنطقة.

إلغاء تخصيص عدد من قسائم الأراضي لمخالفتها شروط التعاقد مع سلطة الأراضي.

تشكيل لجنة فنية للنظر في الإجراءات المشتركة بين الأراضي الحكومية وأراضي الوقف.

المصدر / فلسطين أون لاين