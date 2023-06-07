15 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل يتقدمون لاختبارات "التوجيهي"

تقدم 15 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، لاختبار الثانوية العامة لهذا العام.

وتوزع النزلاء الـ 15 المتقدمون للاختبارات على المقاعد داخل القاعة الرئيسية بمركز الإصلاح والتأهيل الرئيس "الكتيبة" غرب مدينة غزة.

ويشرف على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المتقدمين لاختبارات "التوجيهي" لجنة من مديرية التربية والتعليم بغرب غزة، بالتعاون مع ضباط مراكز الإصلاح والتأهيل.

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وقال اللواء علاء الدين الهندي مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل، خلال جولة تفقدية للجنة الاختبارات،: "إن هذه التسهيلات تأتي ضمن البرامج الإصلاحية والتأهيلية والتي تسهم في إعادة إدماج النزلاء في المجتمع".

وأشار إلى أن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل وفّرت كامل التسهيلات للنزلاء المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة للعام الحالي.

وعبر اللواء الهندي عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكافة الطلبة المشاركين في جميع التخصصات العلمية والأدبية.

المصدر / فلسطين أون لاين