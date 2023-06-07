تراجع سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة تزيد عن 5 بالمئة، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، حيث سجلت الليرة التركية تقريبًا 22.47 ليرة للدولار الواحد.

وتواصلت خسائر الليرة التركية قبل أيام ، واستمر الهبوط لأكثر من 1بالمئة أمام عقود مؤشر الدولار، في المقابل، سجلت الأسهم والسندات المقومة بالدولار مكاسب بعد تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرًا للمالية في تركيا.

وتمتع شيمشك بثقة الأسواق خلال فترة توليه منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018، ويُعتبر تعيينه من جديد وزيرًا للمالية إشارة للعودة إلى سياسة مالية تقليدية بشكل أكبر.

وأعلن شيمشك الأحد الماضي أنه لا يوجد خيار سوى العودة إلى "أساس منطقي".

وهبطت الليرة، التي تعاني منذ فترة قبل انتخابات أيار/مايو، إلى 21.18 مقابل الدولار من 20.9 ،الجمعة. وقد تراجعت قيمة العملة التركية بنسبة تقريبًا 12بالمئة منذ بداية العام.

وفي يوم 31 أيار/مايو، سجلت الليرة مستوى قياسي منخفض للغاية عند 21.8 مقابل الدولار لفترة وجيزة.

المصدر / وكالات