الشرطة تؤمّن اختبارات الثانوية العامة

شرعت الإدارات الشرطية المختصة مع ساعات صباح اليوم الأربعاء، في تأمين سير اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2022/2023 في جميع محافظات القطاع والتي تستمر حتى (26 يونيو) الجاري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توفير الأجواء الإيجابية والملائمة للطلبة المتقدمين للامتحانات ومنع أيّ مصدر إزعاج أو ضجيج داخل اللجان أو في محيطها، إضافة إلى حفظ النظام العام ومتابعة أيّ تجاوزات.

وكان المتحدث باسم الشرطة العميد أيمن البطنيجي قد أعلن -في تصريح مقتضب- أنّ الإدارات الشرطية المختصة أتمت ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة التي يتم عقدها اليوم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

أمّنت 232 لجنة

بدوره، لفت العميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات إلى أنّ الشرطة نشرت عناصر إداراتها المختصة داخل 232 لجنة مُوزّعين في جميع محافظات قطاع غزة، إضافة إلى مراكز التصحيح ومركز تخزين الأسئلة ومراكز الفرز والإدخال ومقر وزارة التربية والتعليم في محافظتي غزة وخانيونس.







وأوضح العميد النادي في تصريح (لموقع الداخلية) أن دور إدارات الشرطة يبدأ بتأمين جميع تلك اللجان بشكل مسبق، والتأكد من ملاءمة القاعات لانعقاد الامتحانات.

وبين أنه سيتم توفير عنصر وضابط شرطة أمام كل لجنة؛ للحفاظ على أجواء الطمأنينة والاستقرار ومنع أي تشويش أو إزعاج أو مخالفات.

كما وعمدت الشرطة وفق العميد النادي، على مرافقة وتأمين مركبات نقل أوراق الامتحانات من مقر وزارة التربية والتعليم إلى جميع اللجان بمحافظات قطاع غزة.





من جانبها، ستنتشر شرطة المرور على المفارق الرئيسة المحيطة بالمدارس لتسهيل حركة السير، إلى جانب مهمتها في تسهيل حركة السير الاعتيادية، في حين ستعزز شرطة الحراسات تواجد أفرادها على البوابات الرئيسة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف العميد النادي، أنه سيتم منع أية تجمعات خارج لجان الامتحانات بعد الانتهاء منها، للحفاظ على الهدوء والنظام العام، في حين تشترك عناصر الشرطة النسائية على مستوى المحافظات، في تأمين اللجان والقاعات، لاسيما الخاصة بالإناث.

تهيئة الأجواء الملائمة

من جانبها، دعت الشرطة في تصريح سابق، المواطنين، للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على حالة السكينة العامة واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.





وعبرت عن أملها بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة، مؤكدة حرصها الدائم على تذليل كافة الإمكانيات لديها لمساندة أبناء شعبنا في كافة المناسبات في إطار الحفاظ على السكينة والنظام العام.

وتقدم نحو 87 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الوطن، صباح اليوم، لأداء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في مختلف الفروع، بينهم 38 ألفاً في محافظات قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين