فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تدهور الحالة الصحية للأسير القيادي في حركة حماس ناجح عاصي

الاحتلال يعتقل طالبين في الثانوية العامة من القدس المحتلة

"دير بلوط".. سهل خصيب للزراعات البعلية أشهرها "الفقوس"

"فلسطين أون لاين" يرصد أجواء اليوم الأول من توجه الطلبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة

"المرور": إصابتـان في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

فوزية الفسفوس.. مسنة تفتقد نجليها المعتقليْن إداريًّا

"التعليم" تعلن انطلاق امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" للعام 2023

غزة.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر- الخميس 8 يونيو

هويدي: 30 ألف طلب لوظيفة عامل تنظيفات في مؤسسات الأونروا بلبنان

وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

تدهور الحالة الصحية للأسير القيادي في حركة حماس ناجح عاصي

07 يونيو 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
...
الأسير القيادي في حركة حماس ناجح عاصي- أرشيف

أعلنت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء، تدهور الحالة الصحية للأسير القيادي في حركة "حماس" ناجح عاصي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي من المقرر أن يخضع لعملية طبية في الأيام القادمة.

وبحسب المصادر ذاتها، يعاني الأسير ناجح دار عاصي من نزيف متكرر في الجهاز الهضمي، وانخفاض حاد في نسبة الدم والوزن، وذلك خلال اعتقاله الأخير في سجون الاحتلال.

ومن المتوقع أن يخضع عاصي لعملية "تنظير" في الأيام القادمة، علماً أنه أمضى أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.

ويقبع عاصي حالياً في سجن عوفر، وأمضى تسعة شهور قابلة للتجديد، ورفضت سلطات الاحتلال الاستئناف، رغم وضعه الصحي المتدهور.

اقرأ أيضاً: "حماس" تدين اعتقال الاحتلال لممثل قائمتها ناجح عاصي

يُذكر أنّ عاصي تعرض للاعتقال قبل عامين، خلال حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال وطالت عدداً من قيادات حركة حماس وكوادرها، تزامناً مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

ويواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ظروفاً في غاية الصعوبة، وسط إهمال طبي كبير بحقهم، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومنهم المصابين بالسرطان ومرضى القلب.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#أسرى #حركة حماس #الأسرى المرضى #ناجح عاصي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة