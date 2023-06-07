أعلنت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء، تدهور الحالة الصحية للأسير القيادي في حركة "حماس" ناجح عاصي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي من المقرر أن يخضع لعملية طبية في الأيام القادمة.

وبحسب المصادر ذاتها، يعاني الأسير ناجح دار عاصي من نزيف متكرر في الجهاز الهضمي، وانخفاض حاد في نسبة الدم والوزن، وذلك خلال اعتقاله الأخير في سجون الاحتلال.

ومن المتوقع أن يخضع عاصي لعملية "تنظير" في الأيام القادمة، علماً أنه أمضى أكثر من 8 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.

ويقبع عاصي حالياً في سجن عوفر، وأمضى تسعة شهور قابلة للتجديد، ورفضت سلطات الاحتلال الاستئناف، رغم وضعه الصحي المتدهور.

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يُذكر أنّ عاصي تعرض للاعتقال قبل عامين، خلال حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال وطالت عدداً من قيادات حركة حماس وكوادرها، تزامناً مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

ويواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ظروفاً في غاية الصعوبة، وسط إهمال طبي كبير بحقهم، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومنهم المصابين بالسرطان ومرضى القلب.

المصدر / فلسطين أون لاين