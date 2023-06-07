فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تدهور الحالة الصحية للأسير القيادي في حركة حماس ناجح عاصي

الاحتلال يعتقل طالبين في الثانوية العامة من القدس المحتلة

"دير بلوط".. سهل خصيب للزراعات البعلية أشهرها "الفقوس"

"فلسطين أون لاين" يرصد أجواء اليوم الأول من توجه الطلبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة

"المرور": إصابتـان في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

فوزية الفسفوس.. مسنة تفتقد نجليها المعتقليْن إداريًّا

"التعليم" تعلن انطلاق امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" للعام 2023

غزة.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر- الخميس 8 يونيو

هويدي: 30 ألف طلب لوظيفة عامل تنظيفات في مؤسسات الأونروا بلبنان

وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

في أول أيام الامتحانات

الاحتلال يعتقل طالبين في الثانوية العامة من القدس المحتلة

07 يونيو 2023 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يعتقل طالبين في الثانوية العامة من القدس المحتلة

 اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء طالبين في الثانوية العامة من القدس المحتلة، بالتزامن مع أول أيام الامتحانات.

 وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب المقدسي عبد الله أمجد عبيد من بلدة العيسوية، وحرمته من أداء الامتحانات أسوة بزملائه.

وسبق أن تعرض عبيد في يناير الماضي للضرب المبرح خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في العيسوية.

 وعام 2021، حكم الاحتلال على الفتى عبد الله أمجد عبيد بالسجن الفعلي لمدة شهرين وغرامة 1200 شيكل.

اقرأ أيضًا: 87 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين

 كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الطالب في الثانوية العامة محمد وليد رويضي، عقب اقتحام منزل عائلته في حي بئر أيوب ببلدة سلوان.

وأوضح وليد رويضي أن نجله هو طالب في الثانوية العامة "التوجيهي"، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل الاحتلال.

ويتوجه اليوم الأربعاء، 87 ألف طالب وطالبة لأداء امتحان الثانوية العامة توجيهي 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ومنذ بداية العام استشهد 4 من طلبة الثانوية العامة برصاص الاحتلال، بينهم المقدسي وديع أبو رموز، بينما تغيب السجون الإسرائيلية نحو 30 طالباً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#القدس المحتلة #الثانوية العامة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة