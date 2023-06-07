الاحتلال يعتقل طالبين في الثانوية العامة من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء طالبين في الثانوية العامة من القدس المحتلة، بالتزامن مع أول أيام الامتحانات.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب المقدسي عبد الله أمجد عبيد من بلدة العيسوية، وحرمته من أداء الامتحانات أسوة بزملائه.

وسبق أن تعرض عبيد في يناير الماضي للضرب المبرح خلال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في العيسوية.

وعام 2021، حكم الاحتلال على الفتى عبد الله أمجد عبيد بالسجن الفعلي لمدة شهرين وغرامة 1200 شيكل.

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كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الطالب في الثانوية العامة محمد وليد رويضي، عقب اقتحام منزل عائلته في حي بئر أيوب ببلدة سلوان.

وأوضح وليد رويضي أن نجله هو طالب في الثانوية العامة "التوجيهي"، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل الاحتلال.

ويتوجه اليوم الأربعاء، 87 ألف طالب وطالبة لأداء امتحان الثانوية العامة توجيهي 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ومنذ بداية العام استشهد 4 من طلبة الثانوية العامة برصاص الاحتلال، بينهم المقدسي وديع أبو رموز، بينما تغيب السجون الإسرائيلية نحو 30 طالباً.

المصدر / فلسطين أون لاين