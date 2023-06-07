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"فلسطين أون لاين" يرصد أجواء اليوم الأول من توجه الطلبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة

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بالصور "فلسطين أون لاين" يرصد أجواء اليوم الأول من توجه الطلبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة

07 يونيو 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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والد إحدى الطالبات يصحب ابنته وصولا لمدرسة تقديم الامتحانات (تصوير: رمضان الأغا)

رصدت عدسة "" صباح اليوم الأربعاء، أجواء اليوم الأول من توجه الطلبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، بمشاركة 87,817 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن بالضفة والقطاع.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر الوزارة الرئيس بمدينة غزة، قال وكيل الوزارة خالد أبو ندى، إن الامتحانات بدأت صباح اليوم في جو هادئ ومريح للطلبة، موجهًا التحية للمعلمين والمعلمات المشرفين على لجان المراقبة والتصحيح.

"" يضعكم بالصور في أجواء اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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