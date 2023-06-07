"التعليم" تعلن انطلاق امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" للعام 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، اليوم الأربعاء، بمشاركة 87,817 ألف طالب وطالبة في كافة محافظات الوطن بالضفة والقطاع.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر الوزارة الرئيس بمدينة غزة، قال وكيل الوزارة خالد أبو ندى، إن الامتحانات بدأت صباح اليوم في جو هادئ ومريح للطلبة، موجهًا التحية للمعلمين والمعلمات المشرفين على لجان المراقبة والتصحيح.

وأوضح أن وزارته جهزت 232 قاعة بكل ما يلزم من احتياجات لطلبة الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة، مبينا أنه تخصيص 9 آلاف معلم ومعلمة للعمل خلال فترة الامتحانات، بينهم 6 آلاف في لجان المراقبة، و3 آلاف للتصحيح وهم من ذوي الخبرة، وسيتوزعون على مركزين للتصحيح بمحافظتي غزة وخان يونس.

وأكد أبو ندى، أن وزارته تدير ملف الثانوية العامة باحتراف عال، موضحا في ذات الوقت أن شهادة الثانوية تحظى باحترام كبير على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن عمليات التصحيح ستبدأ مباشرة بعد عقد الامتحان الأول من امتحانات الثانوية العامة، للوصول إلى النتائج النهائية في أسرع وقت.

بدوره، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر خلال المؤتمر، إن انطلاق مسيرة امتحانات الثانوية العامة بشكل موحد في فلسطين، وبكامل التنسيق والتعاون يشكل حدثاً وطنياً بامتياز، ويجسد روح التحدي وقوة الإرادة لشعبنا في مواجهة غطرسة الاحتلال وعدوانه المتواصل ضد الأرض والإنسان والمقدسات.

وأكد بحر بقوله: "نتطلع إلى أن يكون طلبتنا الأعزاء طليعة في المجتمع وعماداً للنهضة في كل المجالات ودرعاً واقياً للوطن حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة."

وأعرب عن شكره للجنة متابعة العمل الحكومي، وللقائمين على وزارة التربية والتعليم، وجميع الكوادر والطواقم التعليمية والإدارية، ولوزارة الداخلية والأمن الوطني ووزارة الصحة وللشخصيات الوطنية وكل من أسهم في إنجاح مسيرة امتحانات الثانوية العامة في أبهى صورة.



















المصدر / فلسطين أون لاين