وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي : مدير برنامج حماية ورعاية الأيتام Protection & Orphans Welfare Program Manager .

- الموقع: قطاع غزة

- المدة: سنة واحدة (قابلة للتجديد)

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

- رقم الوظيفة : (Ref #:2023/04/ GS - POWPM)

مهام الوظيفة

- تصميم وإعداد استبيانات مناسبة لتقييم الاحتياجات لتحديد الاحتياجات الشاملة للأطفال والشباب الأيتام وكذلك الأطفال والشباب العاديين.

- تحليل وتقييم البيانات التي جمعها الفريق لإبلاغ استراتيجية التدخل ذات الصلة وصياغة المقترحات المناسبة.

- إعداد مقترح سردي وإطار عمل منطقي وميزانية للبرنامج الجديد.

- قيادة التنفيذ الشامل لبرنامج الحماية ورعاية الأيتام وتقديم التوجيه لفريق الحماية لضمان تحقيق الأهداف والغايات المحددة ، ومراقبة البرنامج وتقييمه بشكل مناسب ، وكتابة تقارير البرنامج وتقديمها في الوقت المناسب.

- إعداد خطط عمل البرنامج التي تلبي أهداف البرنامج وإعداد المبادئ التوجيهية التشغيلية المناسبة لفريق البرنامج.

- ضمان تنفيذ أنشطة البرنامج ضمن الميزانية المخصصة ، وإدارة جميع الجوانب المالية لبرنامج الحماية ورعاية الأيتام ، والموافقة على النفقات ذات الصلة ومراجعة النفقات بالتشاور مع مدير البرامج الوطنية والمدير المالي الوطني.

- تحليل مخاوف الحماية في جميع مجالات التشغيل ، واقتراح مجالات عمل جديدة للجنة الإنقاذ الدولية ، وقيادة تطوير الاقتراح.

- مسؤول عن تطوير / تكييف الأدوات لتنفيذ ورصد التدخلات على وجه التحديد قاعدة البيانات الخاصة بالأيتام من الأطفال والشباب وكذلك الأطفال والشباب العاديين.

- التحقق من صحة الأطفال الأيتام المختارين بناءً على ضعفهم من أجل دمجهم في برنامج حماية ورعاية الأيتام.

- ضمان الالتزام بالمعايير الدنيا لحماية الطفل والمبادئ التوجيهية ودعمها في جميع برامج الحماية ورعاية الأيتام.

- إعداد إستراتيجية الرسالة حسب تدخل قطاع الحماية ورعاية الأيتام بتوجيه من مدير البرامج الوطنية.

- الإشراف المباشر على فريق الحماية وتوفير مراقبة الجودة والتوجيه لفريق الحماية.

- الحفاظ على علاقات مفتوحة ومهنية مع أعضاء فريق الحماية ، وتعزيز روح الفريق القوية وتقديم التوجيه لتمكين الفريق من الأداء بنجاح في مناصبهم.

- ضمان الانتهاء في الوقت المناسب من مراجعة الاختبار ومراجعات الأداء السنوية لفريق الحماية.

- مسؤول بشكل عام عن خطط العمل الجماعي ، والعمل والإجازات السنوية ، وأنشطة تدريب / تطوير الفريق.

- تطوير / الحفاظ على أنظمة وعمليات الإشراف الفعال والكفء ، والدعم ، ومراقبة الجودة ، والإبلاغ.

- ضمان المراقبة الميدانية المنتظمة والتعديلات كما هو مطلوب.

- ضمان تقديم تقارير SIF والجهات المانحة وفقًا للجداول الزمنية المحددة (شهرية ، ربع سنوية ، وسنوية) حول أنشطة البرنامج والمؤشرات والإنجازات بجودة عالية.

- الحفاظ على تنسيق واتصال منتظم وكبير مع المساهمين الوطنيين والدوليين ذوي الصلة وكذلك المنظمات غير الحكومية وتمثيل SIF بشكل فعال في مجموعة الحماية ومجموعات عمل الحماية والمجموعات الأخرى ذات الصلة.

- التفاوض والحفاظ على بروتوكولات مشاركة المعلومات المناسبة ضمن برامج SIF.

- الحفاظ على مسارات إحالة فعالة وآمنة لمخاوف الحماية والحالات الضعيفة الأخرى.

المؤهلات والخبرات

- درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والصحة العقلية والتعليم أو مجال ذي صلة.

- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في المنظمات غير الحكومية الدولية والعمل مع المنظمات الشريكة الوطنية.

- خبرة قوية لا تقل عن 3 سنوات في حماية الطفل في الأوضاع الإنسانية.

- معرفة معايير حماية الطفل الدولية والوطنية، والنهج القائمة على حقوق الطفل، وسياسة حماية الطفل.

- تعتبر الخبرة مع الأطفال الأيتام المكفولين ميزة.

- مهارة جيدة في إدارة دورة المشروع ومنهجية الإطار المنطقي والإدارة المالية.

- مهارات اتصال ممتازة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.

- المرونة والقدرة على العمل بفعالية بعد ساعات العمل.

- مهارات حاسوبية ممتازة (Word ، Excel ، الإنترنت ، البريد الإلكتروني).

السمات الشخصية: التواضع والمرونة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، والشعور بالمسؤولية ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين جيدة جدًا، والالتزام بالمواعيد، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، والنهج المنفتح والجماعي ، والدافع الإنساني القوي.

طريقة التسجيل

- على من ي/ترغب بالتقدم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على أن تشمل أسماء اثنان من المعرفين مع رسالة توضح رغبة ودوافع التقديم للوظيفة مع ذكر اسم الوظيفة ورقمها المذكور أعلاه ، في خانة الموضوع على الإيميل التالي:-

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 12/6/2023 الساعة 02:00 مساءً.

-ملاحظة: لن يتم التعامل مع أي طلب يرسل عبر الفاكس أو لا تنطبق عليه الشروط والمؤهلات

- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.

- SIF تلتزم بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص

- تلتزم SIF باحترام مبدأ "عدم الإضرار" الإنساني وضمان سلامة الأطفال في المقام الأول في جميع أنشطتها.

- تنفذ SIF سياسة حماية الطفل.

- نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توظيف الأشخاص المناسبين للعمل في مؤسستنا مع الفئات المهمشة، ولا سيما الأطفال.

- تخضع عملية التوظيف لمجموعة من عمليات الفحص والتدقيق بما في ذلك طلب خلو سجل أمني/شهادة حسن سير وسلوك وسؤال المعرفين.

- SIF لا نتسامح مطلقًا مع السلوكيات المؤذية وسنتعامل مع أي دعوى أو بلاغ عن إساءة معاملة الأطفال على محمل الجد.