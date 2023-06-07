وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة وفقاً لما يلي:
- المسمى الوظيفي : مدير برنامج حماية ورعاية الأيتام Protection & Orphans Welfare Program Manager .
- الموقع: قطاع غزة
- المدة: سنة واحدة (قابلة للتجديد)
- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن
- رقم الوظيفة : (Ref #:2023/04/ GS - POWPM)
مهام الوظيفة
- تصميم وإعداد استبيانات مناسبة لتقييم الاحتياجات لتحديد الاحتياجات الشاملة للأطفال والشباب الأيتام وكذلك الأطفال والشباب العاديين.
- تحليل وتقييم البيانات التي جمعها الفريق لإبلاغ استراتيجية التدخل ذات الصلة وصياغة المقترحات المناسبة.
- إعداد مقترح سردي وإطار عمل منطقي وميزانية للبرنامج الجديد.
- قيادة التنفيذ الشامل لبرنامج الحماية ورعاية الأيتام وتقديم التوجيه لفريق الحماية لضمان تحقيق الأهداف والغايات المحددة ، ومراقبة البرنامج وتقييمه بشكل مناسب ، وكتابة تقارير البرنامج وتقديمها في الوقت المناسب.
- إعداد خطط عمل البرنامج التي تلبي أهداف البرنامج وإعداد المبادئ التوجيهية التشغيلية المناسبة لفريق البرنامج.
- ضمان تنفيذ أنشطة البرنامج ضمن الميزانية المخصصة ، وإدارة جميع الجوانب المالية لبرنامج الحماية ورعاية الأيتام ، والموافقة على النفقات ذات الصلة ومراجعة النفقات بالتشاور مع مدير البرامج الوطنية والمدير المالي الوطني.
- تحليل مخاوف الحماية في جميع مجالات التشغيل ، واقتراح مجالات عمل جديدة للجنة الإنقاذ الدولية ، وقيادة تطوير الاقتراح.
- مسؤول عن تطوير / تكييف الأدوات لتنفيذ ورصد التدخلات على وجه التحديد قاعدة البيانات الخاصة بالأيتام من الأطفال والشباب وكذلك الأطفال والشباب العاديين.
- التحقق من صحة الأطفال الأيتام المختارين بناءً على ضعفهم من أجل دمجهم في برنامج حماية ورعاية الأيتام.
- ضمان الالتزام بالمعايير الدنيا لحماية الطفل والمبادئ التوجيهية ودعمها في جميع برامج الحماية ورعاية الأيتام.
- إعداد إستراتيجية الرسالة حسب تدخل قطاع الحماية ورعاية الأيتام بتوجيه من مدير البرامج الوطنية.
- الإشراف المباشر على فريق الحماية وتوفير مراقبة الجودة والتوجيه لفريق الحماية.
- الحفاظ على علاقات مفتوحة ومهنية مع أعضاء فريق الحماية ، وتعزيز روح الفريق القوية وتقديم التوجيه لتمكين الفريق من الأداء بنجاح في مناصبهم.
- ضمان الانتهاء في الوقت المناسب من مراجعة الاختبار ومراجعات الأداء السنوية لفريق الحماية.
- مسؤول بشكل عام عن خطط العمل الجماعي ، والعمل والإجازات السنوية ، وأنشطة تدريب / تطوير الفريق.
- تطوير / الحفاظ على أنظمة وعمليات الإشراف الفعال والكفء ، والدعم ، ومراقبة الجودة ، والإبلاغ.
- ضمان المراقبة الميدانية المنتظمة والتعديلات كما هو مطلوب.
- ضمان تقديم تقارير SIF والجهات المانحة وفقًا للجداول الزمنية المحددة (شهرية ، ربع سنوية ، وسنوية) حول أنشطة البرنامج والمؤشرات والإنجازات بجودة عالية.
- الحفاظ على تنسيق واتصال منتظم وكبير مع المساهمين الوطنيين والدوليين ذوي الصلة وكذلك المنظمات غير الحكومية وتمثيل SIF بشكل فعال في مجموعة الحماية ومجموعات عمل الحماية والمجموعات الأخرى ذات الصلة.
- التفاوض والحفاظ على بروتوكولات مشاركة المعلومات المناسبة ضمن برامج SIF.
- الحفاظ على مسارات إحالة فعالة وآمنة لمخاوف الحماية والحالات الضعيفة الأخرى.
المؤهلات والخبرات
- درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع والصحة العقلية والتعليم أو مجال ذي صلة.
- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في المنظمات غير الحكومية الدولية والعمل مع المنظمات الشريكة الوطنية.
- خبرة قوية لا تقل عن 3 سنوات في حماية الطفل في الأوضاع الإنسانية.
- معرفة معايير حماية الطفل الدولية والوطنية، والنهج القائمة على حقوق الطفل، وسياسة حماية الطفل.
- تعتبر الخبرة مع الأطفال الأيتام المكفولين ميزة.
- مهارة جيدة في إدارة دورة المشروع ومنهجية الإطار المنطقي والإدارة المالية.
- مهارات اتصال ممتازة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.
- المرونة والقدرة على العمل بفعالية بعد ساعات العمل.
- مهارات حاسوبية ممتازة (Word ، Excel ، الإنترنت ، البريد الإلكتروني).
السمات الشخصية: التواضع والمرونة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، والشعور بالمسؤولية ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين جيدة جدًا، والالتزام بالمواعيد، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، والنهج المنفتح والجماعي ، والدافع الإنساني القوي.
طريقة التسجيل
- على من ي/ترغب بالتقدم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على أن تشمل أسماء اثنان من المعرفين مع رسالة توضح رغبة ودوافع التقديم للوظيفة مع ذكر اسم الوظيفة ورقمها المذكور أعلاه ، في خانة الموضوع على الإيميل التالي:-
- ينتهى التسجيل بتاريخ 12/6/2023 الساعة 02:00 مساءً.
-ملاحظة: لن يتم التعامل مع أي طلب يرسل عبر الفاكس أو لا تنطبق عليه الشروط والمؤهلات
- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.
- SIF تلتزم بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص
- تلتزم SIF باحترام مبدأ "عدم الإضرار" الإنساني وضمان سلامة الأطفال في المقام الأول في جميع أنشطتها.
- تنفذ SIF سياسة حماية الطفل.
- نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توظيف الأشخاص المناسبين للعمل في مؤسستنا مع الفئات المهمشة، ولا سيما الأطفال.
- تخضع عملية التوظيف لمجموعة من عمليات الفحص والتدقيق بما في ذلك طلب خلو سجل أمني/شهادة حسن سير وسلوك وسؤال المعرفين.
- SIF لا نتسامح مطلقًا مع السلوكيات المؤذية وسنتعامل مع أي دعوى أو بلاغ عن إساءة معاملة الأطفال على محمل الجد.