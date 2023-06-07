شركة الكهرباء تتحدث عن خطوط الكهرباء المصرية وإمكانية عودتها للخدمة

غزة/ رامي رمانة:

أفاد المدير العام لشركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة، ماهر عايش، بأنّ ترتيبات تجريها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وشركة الكهرباء مع الجانب المصري، لعودة خطوط الكهرباء المصرية إلى الخدمة، والمتوقفة منذ فبراير 2018.

ورجّح عايش خلال لقاء نظّمه مكتب الإعلام الحكومي بين الشركة وعدد من الإعلاميين بمدينة غزة أمس، أن يتوجه وفد فني متخصص في الكهرباء إلى مصر قريبًا، لبحث عودة تزويد القطاع بالكهرباء، مشيرًا إلى إمكانية تزويد القطاع بـ(40 أو 50) ميجاواط على أن ترفع الكميات لاحقًا.

وشدد عايش على أهمية العدادات الذكية التي تُستبدل بالتقليدية، مضيفًا أنّ أسر الشؤون الاجتماعية التي استُبدل عدادها تقدم لها الشركة قيمة كهربائية بقيمة 50 شيقلًا شهريًّا مجانًا.

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وبيّن أنّ العدادات الذكية تُمكّن الشركة من تطبيق كل برامجها، من حيث التحكم بالأحمال، ومراقبة الفاقد، وتمكن المشترك من متابعة استهلاكه والتحكم بالفاتورة، مشيرًا إلى أنّ الشركة تضع في موازنتها السنوية بندًا لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء.

وأشار إلى أنّ الشركة تسعى إلى زيادة العدادات الذكية إلى 100 ألف عداد من ميزانيتها الخاصة خلال العام الجاري، يصاحب ذلك تنفيذ برامج لتقليص الفاقد، ووقف التعدي على الشبكة العامة، مبينًا أنّ فاقد الكهرباء سببه قِدم شبكة التوزيع والتعديات.

ويعاني قطاع غزة أزمة كهرباء خانقة منذ قصف سلطات الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء في عام 2006، وتبلغ ساعات وصل الكهرباء للمواطنين حاليًّا 8 ساعات وصل، مقابل 8 قطع.