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محدث بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

07 يونيو 2023 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظّموا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

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وكثّف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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