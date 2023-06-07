7 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1909 بدء الحصار الصليبي لمدينة القدس بجيش قوامه 40 ألف جندي.

بدء الحصار الصليبي لمدينة القدس بجيش قوامه 40 ألف جندي. 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة.

مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. 1967 جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل الضفة الغربية وقطاع غزة والأحياء الشرقية من مدينة القدس والمسجد الأقصى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل الضفة الغربية وقطاع غزة والأحياء الشرقية من مدينة القدس والمسجد الأقصى. 1981 الطيران الصهيوني يدمر المفاعل النووي العراقي "تموز".

الطيران الصهيوني يدمر المفاعل النووي العراقي "تموز". 1982 مجزرة صيدا، أثناء الاجتياح الصهيوني للبنان حيث قصفت الطائرات بناية جاد، فاستشهد 100 شخص وقصفت المستشفى الحكومي فاستشهد 75 شخصًا.

مجزرة صيدا، أثناء الاجتياح الصهيوني للبنان حيث قصفت الطائرات بناية جاد، فاستشهد 100 شخص وقصفت المستشفى الحكومي فاستشهد 75 شخصًا. 1987 الطيران الحربي الإسرائيلي يرتكب عدة مجازر بلبنان في بداية اجتياحه له، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد.

الطيران الحربي الإسرائيلي يرتكب عدة مجازر بلبنان في بداية اجتياحه له، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد. 2006 مقاتلات أمريكية تقصف مخبأ أبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق وترديه قتيلًا.

مقاتلات أمريكية تقصف مخبأ أبي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق وترديه قتيلًا. 2009 السعودية والكويت وقطر والبحرين يوقعون في الرياض على اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمهم، وقد كانت الإمارات قد انسحبت احتجاجًا على اختيار الرياض مقرًا للبنك المركزي الخليجي، بينما لم تدخلها سلطنة عمان منذ البداية.

السعودية والكويت وقطر والبحرين يوقعون في الرياض على اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمهم، وقد كانت الإمارات قد انسحبت احتجاجًا على اختيار الرياض مقرًا للبنك المركزي الخليجي، بينما لم تدخلها سلطنة عمان منذ البداية. 2014 يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ وذلك بإقناعه 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة.

يوجين غوستمان أول برنامج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ وذلك بإقناعه 33% من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره 13 سنة. 2015 حزب العدالة والتنمية يحوز العدد الأكبر من الأصوات، لكنه يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التركية.

حزب العدالة والتنمية يحوز العدد الأكبر من الأصوات، لكنه يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التركية. 2018 وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.

المصدر / فلسطين أون لاين