إصابة 7 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين وأريحا

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، وذلك خلال اقتحام مدينة جنين وأريحا في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال بالقدم خلال المواجهات في بلدة كفر دان بمدينة جنين، والتي شهدت اشتباكات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها مقاومون الرصاص وفجروا عبوات بآليات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام البلدة.

وفجرت قوات الاحتلال مركبة للمواطن أيمن راجح عابد في كفردان ما أدى لاحتراقها بالكامل.

وتخلل اقتحام كفر دان مداهمة عدد من منازل المواطنين، واعتقال كل من مالك محمد عابد، وإحسان أيمن عابد، وأسامة أيمن عابد، ومجاهد أحمد صلاح.

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وفي مخيم عقبة جبر بأريحا، أصيب 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وتصدى لها الشباب الثائر والمقاومون بالرصاص والحجارة.

واندلعت اشتباكات مسلحة في المخيم، تمكن خلالها المقاومون من اعطاب آلية عسكرية للاحتلال.

وخلال المواجهات أشعل الشبان الإطارات لتعطيل عمل آليات الاحتلال، في وقت صدحت مساجد المخيم بالتكبيرات والدعوة للتصدي للاقتحام.

وتعرضت بلدة بيتا جنوب نابلس لاقتحام من قوات الاحتلال وعمليات تمشيط وتفتيش بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت سيارة مستوطن قرب حاجز حوارة الليلة الماضية.

وأغلقت قوات الاحتلال مفرق بلدة بيتا بالصخور والسواتر الترابية، كما أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين على مدخل البلدة.

وتزامنت هذه الاقتحامات مع حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات في الضفة الغربية وطالت نحو 15 مواطناً.

وطالت الاعتقالات الطالبة في جامعة بيرزيت الأسيرة المحررة ليان كايد عقب اقتحام منزل عائلتها في رام الله، وتدمير الأبواب وتخريب محتوياته.

كما اعتقل المحرر المحامي أحمد الخصيب المعتقل السياسي السابق في سجون السلطة، عقب اقتحام منزله في بلدة عارورة شمال غرب رام الله.

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ومن رام الله أيضاً اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي عميرة من منزله بحي بطن الهوى.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، واعتقلت الشاب محمد سرور ووالده الجريح عواد بعد الاعتداء عليه بالضرب داخل منزله، بالإضافة لاعتقال الفتى عدي عقل سرور والشاب محمد منصور سمور.

وطالت الاعتقالات أيضاً الشابين حمزة حوتري وغالب حوتري بعد مداهمة منازلهم في شارع النفق بمدينة قلقيلية.

واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الشاب ‏طالب الشافعي خلال مداهمة مكان عمله بالداخل المحتل، وهو من سكان مخيم بلاطة بنابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم طالباً في الثانوية العامة، بعد اقتحام منزله في حي بئر أيوب في بلدة سلوان.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن قوات ومخابرات الاحتلال اقتحموا منزل وليد رويضي في سلوان، وقاموا باعتقال نجله محمد 17 عاماَ.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت أطفالاً ونساءً وعددا من الأسرى المحررين، وبلغت حصيلتها أكثر من 50 حالة اعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين