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اللاعبون العشرة الأعلى قيمة سوقية في العالم

07 يونيو 2023 . الساعة 06:58 بتوقيت القدس
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هالاند وفينيسيوس

مع نهاية الموسم الكروي 2022-2023 في قارة أوروبا، كشف المرصد الأوروبي لكرة القدم (CIES) عن اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بالعالم، والتي تصدرها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحتى وقت قريب كان هالاند يتشارك في الصدارة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، قبل أن يفض الشراكة معه في نهاية الموسم، مع تحسن أرقامه الفردية، مقارنة بنجم الريال.

اللافت في تلك القائمة أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يحتل المركز العاشر والأخير، ويعود ذلك إلى المعايير التي يأخذها المركز في عين الاعتبار عند تقييم سعر أي لاعب، وهي العمر والأداء ومدة العقد مع فريقه.

وفي الوقت الذي يرتبط هالاند وفينيسيوس وغالبية اللاعبين الذين تضمهم القائمة بعقود طويلة الأمد مع أنديتهم، فإن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي الموسم المقبل، مما يفسر تراجع قيمته السوقية نسبيا رغم أرقامه المذهلة داخل المستطيل الأخضر.

وترى صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن وجود هالاند في صدارة القائمة أمر منطقي نظرا لمستواه المبهر مع "السيتيزنز" في موسمه الأول.

وفي ما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية بحسب CIES:

  • النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 245 مليون يورو.
  • البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 196 مليون يورو.
  • الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال): 195.8 مليون يورو.
  • الإنجليزي جود بيلينغهام (دورتموند وقاب قوسين من ريال مدريد): 190 مليون يورو.
  • البرازيلي رودريغو غوس (ريال مدريد): 184.5 مليون يورو.
  • الإسباني بيدري غونزاليس (برشلونة): 178 مليون يورو.
  • الإسباني غافي (برشلونة): 174 مليون يورو.
  • الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ): 170 مليون يورو.
  • الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي): 166.8 مليون يورو.
  • الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 163 مليون يورو.
المصدر / وكالات
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