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"بن سلمان" يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في جدة

07 يونيو 2023 . الساعة 06:02 بتوقيت القدس
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محمد بن سلمان خلال لقاءه وزير الخارجية الامريكي

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، كما بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع الأميرة سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب الأمريكي حضر مستشار أنتوني بلينكن ديريك شوليت، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف، وتوم سوليفان نائب رئيس موظفي بلينكن.

المصدر / وكالات
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