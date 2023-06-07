كل ما تود معرفته عن سد "نوفا كاخوفكا" جنوب أوكرانيا

منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، انتشرت الأخبار التي تفيد بأن سد نوفا كاخوفكا الاستراتيجي المهم في جنوب أوكرانيا تعرض للتدمير وأن المياه غمرت المنطقة. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية للجيش الأوكراني إن القوات الروسية قامت بقصف السد وتدميره كلياً.

ويكتسب سد نوفا كاخوفكا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة، ويعد أحد أهم وأكبر مشاريع البنية التحتية في أوكرانيا، وأثار الهجوم عليه قلقا متصاعدا من حجم التأثيرات والأضرار التي قد تترتب على انهياره.

وخلال الساعات الماضية، دخل هذا السد دائرة التداول الإعلامي بقوة بعد الهجوم الذي تعرض له الليلة الماضية، وسيكون لتدمير السد عدد من التداعيات المهمة على المنطقة المحلية وعلى الجهد الحربي الأوكراني الأوسع.

ويقع السد على نهر دنيبرو على بعد 30 كم شرق مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، ويحتجز كمية هائلة من المياه، حيث يبلغ ارتفاعه 30 مترا وعرضه مئات الأمتار، وتم بناؤه في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

ويحتوي خزان السد على ما يقدر بنحو 18 كيلومتراً مكعباً من المياه، وقد يؤدي تفجيره إلى إغراق القرى والمناطق المحيطة، بما في ذلك خيرسون، التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في أواخر عام 2022.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

وتزود المياه من الخزان شبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا في عام 2014 - بالإضافة إلى محطة زابوريجيا النووية.

كما أنه يساعد في تشغيل محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. وسيضيف تدمير السد إلى مشاكل الطاقة المستمرة في أوكرانيا، بعد أن أمضت روسيا أسابيع في وقت سابق من هذا العام في استهداف البنية التحتية الحيوية.

المصدر / وكالات