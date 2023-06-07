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محدث اشتباكات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا

07 يونيو 2023 . الساعة 03:07 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر جنوب غربي مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط اطلاق نار والقاء وابلاً من القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان، فيما أصيب ثلاث مواطنين برصاص الاحتلال.

وأضافت المصادر أن مواجهات واشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، بينما اشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا عدة طرق لمنع مرور آليات الاحتلال.

وذكرت أن قوات الاحتلال تمركزت وسط المخيم، وحاصرت منزلًا وطالبت مَن بداخله بتسليم نفسه، فيما لم تتضح تفاصيل أوفى حول الأنباء المتداولة.

فيما صدحت مساجد مخيم عقبة جبر بالتكبيرات ومطالبة الأهالي بالتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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