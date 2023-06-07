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ارتفاع أسعار القمح بعد انهيار سد كاخوفكا

07 يونيو 2023 . الساعة 01:32 بتوقيت القدس
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أدى انهيار سد كاخوفكا جنوب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة على الصعيد العالمي.

وارتفعت أسعار القمح بنسبة 2.4 بالمائة في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، في بورصة شيكاغو التجارية، إلى 6.39 دولار للبوشل. وارتفعت تكلفة الذرة بأكثر من 1 بالمائة (إلى 6.04 دولارات للبوشل)، كما ارتفعت تكلفة الشوفان بنسبة 0.73 بالمائة (3.46 دولارات للوحدة).

وشهدت الأسعار قفزة أعلى في وقت سابق اليوم.

أثار تدمير سد كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية، على نهر دنيبر في منطقة تسيطر عليها موسكو، القلق بشأن تعطل محتمل للإمدادات العالمية.

وتوجد حقول زراعية ضخمة في جنوب أوكرانيا، حيث انفجر السد.

وفي السياق، قال أندري سيزوف، العضو المنتدب بشركة ”سوفيكون” لأبحاث الأسواق الزراعية في البحر الأسود، إن انهيار السد ”يبدو وكأنه تصعيد كبير له عواقب وخيمة ومخاطر رئيسية ضخمة”.

وأضاف سيزوف على تويتر قائلا "قد تكون هذه مجرد بداية سباق صعود".

وشهدت أسعار القمح انخفاضا على مدار العام.

وقال محللو السلع في مؤسسة "سيتي" إن حادث يوم الثلاثاء هو "تذكير بمخاطر التضخم المستمرة في سوق السلع".

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير سد كاخوفكا، بينما ألقى المسؤولون الروس باللوم على القصف الأوكراني في المنطقة المتنازع عليها، فضلا عن قطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

المصدر / وكالات
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