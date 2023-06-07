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مدرب غزة الرياضي ينتقل لتدريب الصداقة

07 يونيو 2023 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين :

انضم الكابتن عمار أبو سليسل للجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الصداقة، بقيادة الكابتن محمود عواد.

وسيعمل أبو سليسل مدربا مساعدا، بعد فك ارتباطه مع نادي غزة الرياضي الذي عمل معه لمدة 3 مواسم.

وسبق لأبو سليسل أن عمل مدربا لفريق الصداقة قبل عدة مواسم، كما قاد تدريبات فرق اليرموك والرضوان والهلال من قبل.

وترشح أبو سليسل للحصول على شهادة تدريب A ، بعدما شارك في الجزء في الأول من الدورة، علما أنه كان لاعبا بارزا في صفوف نادي الهلال، ولعب فترة قصيرة مع نادي جبل المكبر، كما ارتدى قميص المنتخب الوطني لمدة 10 سنوات.

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#الصداقة #غزة الرياضي #عمار أبو سليسل

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