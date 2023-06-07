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مصرع تسعة أشخاص في حادث سير مروع بالأردن

07 يونيو 2023 . الساعة 00:38 بتوقيت القدس
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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب عدة أشخاص، إثر حادث سير وقع بين مركبتين (بيك أب) في البادية الشمالية في محافظة المفرق الأردنية.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان لها، إن الحادث نتج عنه وفاة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وذكر البيان أن فرق الإسعاف المتخصصة قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلت المصابين، وفتحت تحقيقا بالحادث.

ووفق القناة، فإن عدد الوفيات وصل إلى 9 وأشار لوجود عمال مزارع على متن المركبتين، ونقل مصابين إلى مستشفيات البادية الشمالية والمفرق الحكومي والملك طلال العسكري.

المصدر / وكالات
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