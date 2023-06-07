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ميلان يعلن رحيل باولو مالديني

07 يونيو 2023 . الساعة 00:09 بتوقيت القدس
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ميلان يعلن رحيل باولو مالديني

اعلن نادي ميلان الايطالي الثلاثاء رحيل مديره الفني والمدافع الاسطوري في صفوف فريقه سابقا، باولو مالديني، اثر خلافات مع الصندوق الاميركي "ريدبيرد" مالك النادي.

واصدر النادي اللومباردي بيانا جاء فيه "وضع باولو مالديني حدا لمهامه مع النادي مع مفعول فوري في الخامس من حزيران/يونيو 2023" شاكرا اياه "لمساهمته" خلال السنوات الاخيرة.

واضاف البيان "ستنتقل مهامه الى مجموعة عمل ستعمل بالتنسيق اللصيق مع مدرب الفريق الاول وعلى صلة مباشرة بالمدير العام".

وكانت وسائل اعلام ايطالية اشارت في الايام الاخيرة الى خلافات بين جيري كاردينالي مالك "ريدبيرد" الذي اشترى النادي عام 2022 ومالديني لا سيما في ما يتعلق بمسألة التعاقدات.

وجدد مالدبني عقده لمدة سنتين في تموز/يوليو عام 2022 كمدير فني للروسيونيري الى جانب المدير الرياضي فيرديريك ماسارا.

وكان ميلان احرز لقب بطل الدوري الايطالي عام 2022 للمرة التاسعة عشرة في تاريخه وانهى الموسم المنصرم في المركز الرابع كما بلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا قبل ان يخسر امام جاره إنتر في مجموعة المباراتين.

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#ميلان #باولو مالديني

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